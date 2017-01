Airbagproducent Takata schikt in VS voor miljard dollar

De Japanse airbagproducent Takata heeft in het schandaal rondom defecte airbags een schikking bereikt met het Amerikaanse ministerie van Justitie. Het bedrijf moet in totaal 1 miljard dollar (941 miljoen euro) betalen en bekend daarnaast schuld aan elektronische fraude.

De afgelopen jaren stierven er wereldwijd zestien mensen, van wie elf in de VS, doordat de airbags van het bedrijf te hard of plotseling openklapten. Zo hard, dat een metalen onderdeel in de airbag kapot geblazen wordt en in scherven richting inzittenden schiet. Naast de doden raakten meer dan honderd mensen gewond. Als gevolg van het schandaal riepen autofabrikanten en Takata werelwijd tientallen miljoenen auto’s terug.

Misleiding en vervalsing

Het grootste deel van de boete, 850 miljoen dollar, gaat naar autofabrikanten die de defecte airbags hebben ingekocht. Voor individuele personen die gewond zijn geraakt door de airbags wordt 125 miljoen dollar beschikbaar gesteld. De overige 25 miljoen is een boete. Ook zijn drie bestuursleden van Takata in staat van beschuldiging gesteld omdat ze fraude hebben gepleegd met als doel misleiding van het publiek.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie verwijt de Japanse fabrikant dat het airbags bleef produceren, ook toen de problemen met de voortijdig openklappende airbags al bekend waren. Daarbij zouden werknemers van het bedrijf testuitslagen hebben vervalst.

Als gevolg van het schandaal is de beurskoers van het Japanse Takata het afgelopen jaar gedecimeerd. Toen nieuws over een mogelijke schikking begin deze week uitlekte, schoot de koers omhoog. De financiële problemen van de airbagproducent zijn evenwel nog niet voorbij, omdat autofabrikanten wiens voertuigen moesten worden teruggeroepen compensatie zoeken. Takata zoekt al een tijdje een kapitaalkrachtige koper om geld te verzamelen om hen tegemoet te komen en een faillissement te voorkomen.