Afrikaanse Unie erkent Jammeh niet meer als president Gambia

Als zijn ambtstermijn op 19 januari afloopt, zal de Afrikaanse Unie Yahya Jammeh niet langer als president van Gambia erkennen. Dat heeft de vredes- en veiligheidsraad van de Afrikaanse Unie vrijdag besloten. Mocht hij de macht op 19 januari niet afstaan aan zijn rivaal Adama Barrow, die in december de presidentsverkiezingen won en er ontstaat een crisis in het land, dan waarschuwt de Afrikaanse Unie dat daar consequenties aan verbonden zijn.

Jammeh regeert al 22 jaar in Gambia. In eerste instantie erkende hij, tot verrassing van velen, zijn nederlaag. Een paar dagen later kwam hij daar echter op terug. Jammeh beweert dat er bij de verkiezingen gefraudeerd is en wil dat het Hooggerechtshof zich daarover uitspreekt. Dat heeft aangegeven niet voor mei met een beslissing te komen of de verkiezingswinst van Barrow rechtsgeldig is. Voor die tijd wil Jammeh niet aftreden, zei hij afgelopen week.

De internationale gemeenschap staat achter Barrow als nieuwe president. ECOWAS, een samenwerkingsverband van vijftien West-Afrikaanse landen, heeft erop aangedrongen dat Jammeh de macht overdraagt. Verschillende leiders van ECOWAS-landen reisden naar Gambia af om Jammeh daarvan te overtuigen, ook vrijdag weer.

Tegelijkertijd heeft ECOWAS gezegd dat er een militaire interventiemacht klaarstaat om in te grijpen als hij op zijn plek blijft zitten. Volgens persbureau AP heeft Nigeria de legerleiding vrijdag opdracht gegeven een bataljon van achthonderd militairen voor te bereiden voor een interventie.