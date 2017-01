Zou het dan echt? Gaat Daft Punk weer optreden?

Wat was de teleurstelling groot, toen de klok eenmaal was uitgeteld. Wekenlang hadden fans van Daft Punk de website alive2017.com in de gaten gehouden. Verwachtingsvol keken ze naar de teruglopende teller, in de hoop dat er nieuws kwam over een nieuwe concertreeks van het Franse muziekduo. Maar op 27 oktober, toen de klok op nul sprong, bleef de pagina leeg.

Deze week kreeg de zoektocht naar signalen een vervolg. Aanleiding was een mysterieuze video op YouTube, die al op 1 januari was geüpload, maar pas woensdagnacht werd ontdekt. Want de geluiden en animaties in het filmpje passen volledig in de stijl van Daft Punk. Ook verschijnt aan het einde het logo van de groep, maar dat zou iedereen natuurlijk gemakkelijk in zijn video kunnen plakken.

De video in kwestie:



Maar wat betekenden al die codes - zoals 15034056, 16032466 en 15420062 - die op de website van YouTube in de beschrijving van de video staan? In een discussie op internetforum Reddit gingen tientallen fans van de band op zoek naar de oplossing. Ze kwamen tot de conclusie dat het wel geografische coördinaten moesten zijn. Twee ervan verwezen naar Londen bijvoorbeeld, andere coördinaten naar onder meer Melbourne, Chicago en Amsterdam. Zouden het speelsteden zijn?

Een logisch vervolg

Dat een eventuele wereldtour van Daft Punk liefhebbers van house- en elektromuziek zo bezighoudt, is niet vreemd. De laatste keer dat het tweetal de wereld rondreisde om op te treden is al tien jaar geleden. En de tour dáárvoor vond in 1997 plaats. Het jaar 2017 zou een logisch vervolg zijn op die reeks.

Get Lucky:



Het zou perfect passen bij het mysterie dat hangt rondom Daft Punk, onder meer bekend van hits zoals One more time, Around the world en Get lucky. Zo zijn er nauwelijks beelden van het uiterlijk van beide leden. Thomas Bangalter en Guy-Manuel de Homem-Christo verbergen hun gezicht achter futuristische robothelmen.

Around the world:



Nieuwe muziek verschijnt er zelden van Daft Punk. In twintig jaar tijd maakte het duo slechts vier studioalbums, de laatste – Random Access Memories – in 2013. Wel verrasten beiden deze zomer door twee nummers op te nemen met The Weekend. Fans hopen stiekem dat een nieuwe tour gepaard gaat met een nieuw album.

Een zorgvuldig opgebouwde marketingstrategie

Ook de aanloop naar het vorige album ging al gepaard met de nodige geheimzinnigheid. In maart van 2013 zond de Amerikaanse televisieshow Saturday Night Live een kort fragment uit, toen volgde een geheimzinnige luistersessie voor een select groepje popjournalisten, waarna halverwege in mei het eerste volledige nummer te horen was.

“Random Access Memories van Daft Punk werd stap voor stap opgebouwd tot de belangrijkste pophype van het voorjaar”, schreef popjournalist Saul van Stapele destijds in zijn recensie voor NRC.

“…terwijl de muziek nauwelijks werd ingezet. Die vormde slechts de laatste explosie in het marketingplan. Het ging maandagavond op social media al snel haast nergens anders over.”

Zijn de website en de video op Youtube dus de uitgebreide opbouw naar een wereldtour? Niemand weet het. Het zou ook het werk kunnen zijn van iemand die een grap wil uithalen met de hoopvolle fans van Daft Punk. De enige twee die weten hoe het echt zit, houden zich voorlopig stil. Want zoals Bangalter in 2013 tegen Rolling Stone zei: