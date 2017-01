Zes vragen over de nieuwe abonneedienst van Blendle

1. Wat is er nieuw?

Twee dingen. Voor het eerst is het mogelijk een abonnement af te sluiten bij Blendle. Premium kost 9,99 euro per maand. Dat is bijna 0,35 cent per dag, ongeveer de prijs van één groot los artikel. Voor dat tientje krijg je dagelijks twintig artikelen.

Die artikelen worden daarnaast grotendeels automatisch geselecteerd, ook nieuw. Lees je graag over sport? Interviews? ‘s Ochtends? Dan zou je in de ochtend regelmatig lange sportverhalen voorgeschoteld kunnen krijgen. Als een artikel je niet aanstaat, kan je deze overigens laten vervangen.

2. In welke behoefte voorziet Premium?

Het biedt houvast in de stroom informatie, zegt Alexander Klöpping, met Marten Blankesteijn oprichter van Blendle. “Daarom is onze nieuwsbrief ook zo populair.” Met die nieuwsbrief sturen Blendle-redacteuren al sinds de oprichting in 2014 dagelijks artikeltips. Vanaf nu zijn die nieuwsbrieven óók gepersonaliseerd.

Blendle richt zich op mensen onder de 35 jaar, die niet loyaal zijn aan één krant of tijdschrift. Klöpping: “Hoe laat je die betalen voor journalistiek? Toen dacht ik: ze betalen wél voor Netflix en Spotify, omdat ze daar niet uit één zender of label hoeven te kiezen.” Blendle noemt Premium de “Netflix van de journalistiek”, omdat het een gepersonaliseerde selectie maakt uit meerdere bronnen. Maar in tegenstelling tot Netflix hebben Premium-gebruikers geen onbeperkte toegang tot alle titels.

3. Een algoritme dat artikelen selecteert. Hoe voorkomt Premium de filterbubbel?

Een machine die je op basis van jouw voorkeuren artikelen voorschotelt; word je dan nog verrast? Een groeiende groep mensen probeert juist actief uit de zogeheten filterbubbel te stappen.

Het algoritme moet ook zeker verrassen, volgens Klöpping. Zo kan de AD-lezer prima een Vrij Nederland-stuk langs zien komen. Ook selecteert de redactie zelf nog 25 procent van de artikelen handmatig.

4. Hoe zit het met privacy?

Blendle weet vanaf nu meer van zijn gebruikers. Het analyseert het leesgedrag nauwkeurig. Hoe lang lees je? Wanneer? Welke onderwerpen? Ook krijgen uitgevers toegang tot (geanonimiseerde) e-mailadressen én krijgt Facebook meer informatie over Blendle-gebruikers, zodat het Blendle zo effectief mogelijk bij anderen kan promoten.

Ja, daarom moest Blendle zijn privacyvoorwaarden aanpassen. Die zijn vanaf heden van kracht.

5. Waarom doet NRC niet mee?

In totaal doen 120 titels mee met Blendle Premium. NRC als enige grote speler niet. Hoofdredacteur Peter Vandermeersch: “De inkomsten uit Blendle zijn voor ons minimaal. Onze eigen digitale abonnees stegen het afgelopen jaar met 3 procent. Dus lezers, ook jonge lezers, vinden ons. We zijn dus erg voorzichtig bij het weggeven van onze inhoud aan het goedkopere Blendle. Lezersinkomsten zijn voor ons cruciaal.” Bovendien geeft Blendle geen inzicht in de leescijfers. NRC kan niet zien wie op Blendle NRC-stukken leest. Vandermeersch:

“Blendle wordt een concurrent van ons. Alexander is een uitgever geworden. En daar moeten we voorzichtig mee omgaan.”

Klöpping “doet het pijn” dat uitgevers terughoudend zijn. “We genereren extra inkomsten voor kritische journalistiek. Ik zie geen moeilijkheden.” En, zegt hij, misschien nemen mensen wel júist een abonnement op, zeg, de Groene Amsterdammer, als ze veel Groene-sukken op Blendle lezen. Uitgevers krijgen 70 procent van de Blendle-omzet.

6. Hoe gaat het met Blendle?

Blendle, 75 medewerkers, maakte in 2014 een veelbelovende start toen The New York Times en uitgever Axel Springer samen drie miljoen euro investeerden in de start-up. Ook Google gaf eind 2016 geld. In 2015 breidde de kiosk uit naar Duitsland en in 2016 naar de Verenigde Staten. Sinds de oprichting hebben 150.000 mensen hun gratis starttegoed opgewaardeerd.

Maar Blendle maakt nog altijd verlies. Betekent dat dat hét verdienmodel voor de journalistiek nog niet is gevonden? Zo werkt het niet, zegt Klöpping. Dat Blendle verlies maakt is juist een goed teken, volgens hem: “Het gaat goed. Daarom investeren we meer en natuurlijk maken we dan meer verlies.” Als Blendle alleen in Nederland zou opereren, zou het een winstgevend bedrijf zijn, verzekert hij.