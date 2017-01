Wat doen we met de Kolos van Rhodos?

Hoe negatief de reacties op hun digitale visualisatie ook zijn, de groep ingenieurs en architecten die de Kolos van Rhodos wil laten herrijzen geeft niet eenvoudig op.

Deze week liet de club weer van zich horen, via artikelen in architectuurbladen en kranten als The Times. Het plan is simpel: de Kolos, een enorme strijder die wijdbeens boven de haveningang van het klassieke Rhodos stond, moet terug. Een aardbeving vernietigde het ding in 226 voor Christus. Het was een van de zeven wereldwonderen van de antieke oudheid. Het woord ‘kolossaal’ vindt er zijn oorsprong.

Hoe de Kolos eruit heeft gezien, weet niemand precies. Wel dat hij zo’n 34 meter hoog was. In de plannen van het ‘Colossus-of-Rhodes-project’ is dat 150 meter. 5 keer zo hoog.

‘Kitsch’ is het woord dat Jona Lendering onlangs voor het voorstel gebruikte. Dat is vriendelijk uitgedrukt van de oud-historicus. De visualisatie toont een gevaarte van een schrikbarende lelijkheid.

Bekijk de video van het project (tekst loopt onder de video door):



Tegelijkertijd is het interessant om te zien hoe ver het collectief komt met het plan. Want juist in de afgelopen maanden is het debat opgelaaid over de reconstructie van vernietigde kunstschatten. Aanleiding: het erfgoed dat is vernietigd door Taliban, IS, en fundamentalistische beeldenstormers. Technisch is het mogelijk veel daarvan weer op te bouwen. Zou dat bovendien niet een mooi signaal zijn aan IS cum suis? Al breekt u nog zo snel, wij herbouwen het wel.

Tegenstanders vinden van niet. En zij zijn vrij machtig. Zo verboden ze de al begonnen herstelwerkzaamheden aan de boeddha’s van Bamiyan, in 2001 verwoest door de Taliban. Namens Unesco zei de erfgoedspecialist Adrea Bruno dat het team Duitse archeologen dat met die reconstructie was begonnen ‘onherstelbare schade’ had veroorzaakt, ‘grenzend aan het criminele’.

Op zoek naar een compromis is voorgesteld tot een digitale reconstructie, met laserlichten. Op die manier valt het oude beeld te projecteren in de nu lege bergholtes. Als lichtwerk dus. Een Chinees echtpaar heeft dat onlangs als eens voor elkaar gekregen, op vrijwillige basis:

Dat is technisch mogelijk. Is het ook een idee voor de Kolos van Rhodos? Dan is te zien hoe het antieke wereldwonder er mogelijk uit gezien heeft, in situ, zonder een steen te gebruiken. Voordeel: bij spijt kun je de stekker eruit treken. Voordeel twee: beeldenstormers staan machteloos. Hun bijlen en drilboren malen door de lucht.