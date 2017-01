Vermeende jihadganger blijft langer in voorarrest

Het voorarrest van een vermeende Haagse Syriëganger is donderdag door de rechter-commissaris met twee weken verlengd. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De 47-jarige man zou zich hebben willen aansluiten bij een terroristische organisatie in Syrië om deel te nemen aan de gewapende strijd.

De jihadganger werd op 14 december in Turkije opgepakt en is vorige week onder begeleiding van de Koninklijke Marechaussee vanuit Turkije teruggebracht naar Nederland. Eenmaal in Nederland aangekomen, werd de man direct aangehouden.

De rechtbank zal volgende week, 18 januari, een beslissingen nemen over de voorlopige hechtenis van de man.

Syriëganger uit Leiden

De politie pakte in december vorig jaar ook nog twee Nederlandse jihadgangers op in Turkije. Een van hen was de 22-jarige Nederlandse eda Nidalha uit Leiden. Die vertelde een aantal maanden terug bij de BBC over zijn tijd bij terreurgroep Islamitische Staat. Hij zat toen in een interneringskamp van rebellenbeweging Jaysh al-Tahrir. De jongen werd opgepakt, omdat hij volgens diverse media geprobeerd zou hebben te ontsnappen en vervolgens naar Turkije vluchtte.

Als Syriëgangers in Nederland terugkeren worden zo volgens protocol direct vastgezet en wordt er een strafrechtelijk onderzoek geopend.