SP-Kamerlid Gesthuizen vertrekt naar kinderopvanglobby

Tweede Kamerlid Sharon Gesthuizen (SP) heeft een nieuwe baan. Ze begint per 1 februari als voorzitter van de branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang. Daar volgt ze Kathalijne Buitenweg op, die na de parlementsverkiezingen in maart juist de Tweede Kamer ingaat voor GroenLinks.

Sharon Gesthuizen blijft wel tot het einde van haar zittingstermijn in de Tweede Kamer. Ze heeft met de branchevereniging afgesproken dat ze officieel per 1 februari in functie treedt, maar pas volledig aan het werk gaat als de Tweede Kamer met verkiezingsreces is. Dat begint op 24 februari. Tot die tijd zal ze het woord niet voeren over kinderopvang en „zich ook bij discussies in de fractie op de vlakte houden”, zegt Gesthuizen in een toelichting.

Gesthuizen zit sinds 2006 in de Tweede Kamer voor de SP. In haar begintijd heeft ze enkele maanden het woord gevoerd over de kinderopvang, later kreeg ze asiel en economische zaken in haar portefeuille. Van de huidige SP-fractie stoppen ook Paul Ulenbelt, Farshad Bashir, Arnold Merkies en Harry van Bommel ermee.