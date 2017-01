RTL schrapt programma na uitzending Rambam

RTL heeft het tv-programma De Succesfactor (RTL7) per direct geschrapt. Aanleiding is een uitzending van het VARA-programma Rambam dat op donderdagavond wordt uitgezonden.

Het onderzoeksprogramma, dat met verborgen camera’s misstanden onthuld, laat zien dat bedrijven tegen betaling van 12.750 euro een ondernemingsprijs in de wacht slepen. Dat levert zendtijd op.

RTL: ‘zeer ernstige zaak’

De makers van Rambam bellen met een aantal bedrijven die de ondernemingsprijs ‘Succes Award’ hebben gewonnen. Zij verklaren dat ze geld hebben betaald voor het promotiepakket en kunnen zich niet herinneren dat ze in hun branche concurrentie hadden van andere bedrijven. “Je wordt gegarandeerd branchewinnaar”, zo verklaart een van winnaars in het programma. Daarnaast heeft Rambam het fictieve uitzendbureau Topp Recruiment opgericht waarmee ze de ondernemersprijs winnen.

In het wekelijkse programma De Succesfactor mogen alle genomineerde bedrijven hun strategie en drijfveren toelichten. De winnaars werden genoemd in een adverentie in het Algemeen Dagblad. Het programma werd betaald door Het Nationale Business Succes Award. In een reactie noemt RTL de onthulling een “zeer ernstige zaak”.

Vorig jaar reikte oud-premier Jan Peter Balkenende nog de hoofdprijs uit in het RTL7-programma.