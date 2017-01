RTL Nieuws achterhaalt wachtwoorden politici

RTL Nieuws heeft de wachtwoorden van sociale media-accounts van meerdere politici weten te achterhalen. “De inloggegevens van veel Nederlandse politici zijn met wat zoekwerk op het internet te vinden”, aldus RTL Nieuws. De wachtwoorden zijn afkomstig uit verschillende grote datalekken, zoals die bij LinkedIn, Dropbox en Adobe.

Het nieuwsprogramma plaatste onder meer een tweet via het Twitteraccount van SGP-voorman Kees van der Staaij. De verantwoordelijke journalisten plaatsten daar een boodschap op over de hack.

CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt meldt dat RTL Nieuws toegang had tot zijn LinkedIn-account, maar dat pogingen om in te loggen op zijn Twitteraccount faalden.

Omtzigt tweette vervolgens:

“Klopt LinkedIn wachtwoord had ik moeten wijzigen - zoals ik met andere accounts regelmatig doe.”

Bij andere politici konden Facebookaccounts worden overgenomen. Het is niet bekend om welke politici het gaat. De - soms historische - inloggegevens van veel Nederlandse politici blijken via grote datalekken als die van LinkedIn, Dropbox en Adobe online te staan.

Versleuteld, toch te achterhalen

De wachtwoorden zijn daarbij wel versleuteld, maar als die uit weinig karakters en bekende woorden bestaan, kunnen ze makkelijk geraden worden. Politici gebruikten dezelfde gelekte inloggegevens ook voor andere sociale media.

Het nieuwsprogramma deed dit naar eigen zeggen omdat de internetbeveiliging van politici een belangrijk en actueel onderwerp is.

In reactie op het nieuws laat Kamervoorzitter Khadija Arib aan RTL Nieuws weten dat zij per direct een team van deskundigen instelt om Kamerleden te ondersteunen en adviseren bij het beveiligen van hun sociale media-accounts.

Digitale aanvallen

Donderdagochtend meldde ANP dat politieke partijen deze week zijn geadviseerd en gewaarschuwd over mogelijke digitale aanvallen op hun computersystemen. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid heeft advies gegeven aan de ICT-beheerders van de politieke partijen.

De bijeenkomst was al enige tijd gepland, omdat de verkiezingen eraan komen. Ook de recente onthullingen over Russische hacks van computers van de Democraten in de VS kwamen aan de orde.