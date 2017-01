RELX? Die naam lijkt wel verwarrend veel op RevelX

Het zit het Brits-Nederlandse uitgeversconcern RELX – sinds juli 2015 de nieuwe naam van Reed Elsevier – niet mee. Eerst is er het maandenlange gesteggel over het gebruik van de naam Elsevier voor het inmiddels verkochte weekblad en dan komen ze nu in serieuze problemen met de naam RELX.

Het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom kwam 30 december vorig jaar met een onaangenaam oudejaarsgeschenk: het bedrijf krijgt geen merkregistratie voor de merknaam RELX. Tegen de aanvraag van het uitgeversconcern was bezwaar ingediend door het Amsterdamse bedrijf RevelX Holding, dat een Europese merkregistratie bezit voor de naam RevelX. Volgens het merkenbureau lijkt RELX te veel op RevelX en bestaat er gevaar voor verwarring. De naam kan daarom niet worden geregistreerd voor een flink aantal cruciale diensten van het concern.

Een tamelijk dramatische beslissing voor RELX. Want hoewel deze uitspraak vooralsnog alleen de registratie van de naam RELX verhindert en nog niet het gebruik van de naam verbiedt, kan RevelX op basis van deze beslissing ook optreden tegen het gebruik van RELX in de Benelux. En dan heb je als multinational met een belangrijke basis in Nederland een flink probleem. Immers, het is ondoenlijk om in één land voor een aantal cruciale activiteiten een andere bedrijfsnaam te voeren.

Interessant is dat RELX ook nog een Europese registratie van de naam RELX bezit, geldig in de 28 landen van de EU. Mocht RevelX, gesteund door de uitspraak in de Benelux, besluiten om ook deze Europese merkregistratie aan te vallen, dan strekt het probleem zich uit tot de gehele EU. Een woordvoerder van RELX laat weten dat er nog geen beslissing is genomen over een eventueel beroep.