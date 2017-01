Poolse oppositie beëindigt bezetting parlement

Poolse oppositiepartijen hebben donderdag hun bezetting van het Poolse lagerhuis beëindigd, meldt persbureau AP. De partijen protesteerden met een sit-in sinds 16 december tegen de regeerstijl van de conservatieve partij PiS.

Aanvankelijk was het protest gericht tegen een plan dat de toegang van journalisten tot het parlement zou beperken tot vijf tv-stations die door de regering zijn geselecteerd. Door de bezetting kon niet gestemd worden over de begroting voor 2017. Om die toch goed te keuren, omzeilde de regering de plenaire vergaderzaal om de begroting in een zaaltje achteraf toch goed te keuren. De nieuwe mediawet werd ingetrokken, maar de bezetting richtte zich vanaf dat moment op de oneigenlijke stemming over de begroting.

Donderdag besloten de partijen hun verzet nu echter toch te staken. Volgens Grzegorz Schetyna de leider van het centrum-rechtse Burgerplatform is het protest in elk geval deels succesvol geweest, door het schrappen van de beperkingen voor de media. Het protest tegen de begroting zal op andere manieren doorgaan, aldus Schetyna. Ook riep hij president Andrzej Duda op de begroting niet goed te keuren. Woensdagavond stemde de Poolse senaat in met de nieuwe begroting. Buiten het parlementsgebouw vonden tegelijkertijd demonstraties plaats.

Publieke opinie

NRC-correspondent Roeland Termote beschreef donderdagochtend hoe het protest de oppositiepartijen aanvankelijk veel goodwill opleverde, maar de publieke opinie aan het omslaan was.

“Aanvankelijk leverde de bezetting beelden op die de oppositie welgevallig waren. „We brachten kerst door in de plenaire zaal zonder licht of verwarming”, zegt Michal Stasinski, volksvertegenwoordiger voor Nowoczesna. Maar de stemming dreigt om te slaan. Partijleider Petru liep reputatieschade op toen hij met een partijgenote gefotografeerd werd op een vlucht richting Portugal. De gehuwde Petru gaf toe dat hij te midden van de bezetting op plezierreis trok met zijn vrouwelijke collega. Ook kwam Mateusz Kijowski in opspraak, de leider van het Comité ter Verdediging van de Democratie (KOD) en drijvende kracht achter de burgerprotesten. Hij zou met zijn IT-bedrijf geld hebben verdiend aan opdrachten voor KOD.”

De politieke spanningen zijn in Polen met de beëindiging van de bezetting niet voorbij. Nog altijd gaat de oppositie niet akkoord met de begroting. Voor de komende twee weken is het parlementaire proces in Polen geschorst: de eerste vergadering vindt pas weer plaats op 25 januari.