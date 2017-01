Opschepper

Barack Obama en Donald Trump moet je niet op dezelfde dag achter elkaar zien. Slecht voor je humeur. Mij overkwam het toen ik eerst een groot deel van Obama’s afscheidsspeech in herhaling zag, en vervolgens een persconferentie van Trump moest doorstaan.

Die speech was weer helemaal Obama, inclusief de samengeknepen lippen, het licht geheven, zwenkende hoofd, de korte pauzes en, vooral, de prachtig meanderende zinnen met de weidse vergezichten. Aan het einde kreeg hij me, samen met mijn vrouw (zij begon!), zelfs aan het sniffen toen hij Michelle, zijn dochter Malia, Joe Biden en diens vrouw warmhartig toesprak en in zijn armen sloot.

Dat was stijl, dat was klasse.

En dat gaan we allemaal inleveren.

Daarvoor in de plaats komt een beetje boers uitziende man met wantrouwige oogjes en een rossig haardekje, die er in korte, afgeknotte zinnen zonder veel samenhang wat op los ouwehoert, hier een grauw, daar een snauw, en na een uurtje weer schielijk verdwijnt, als een dief in het duister, zijn toehoorders in lichte verbijstering achterlatend. Was dit de nieuwe president van Amerika? Jazeker, en hij gaat Amerika ook weer groot maken.

Tenzij ze hem nog op tijd klein krijgen - wat zeer de vraag is. De pogingen daartoe van de Amerikaanse inlichtingendiensten en de website BuzzFeed lijken in ieder geval niet toereikend. Met die diensten leeft Trump nu al – dat belooft wat - op voet van oorlog. Zij lekken als een vergiet naar de pers en Trump roept daarom „Nazi Germany” naar ze. Zijn boosheid kon ik me enigszins voorstellen, maar ik zou er Hitler niet bij gehaald hebben. Sinds wanneer heeft Trump trouwens een hekel aan Hitler? Hij is toch ook dol op Poetin, en die heeft inmiddels ook al heel wat oorlogsmisdaden op zijn geweten.

Ook was Trump boos op CNN, hij schold een van hun verslaggevers uit voor „Fakenews” en wilde geen vraag van hem behandelen. Dat heeft het niveau van een voetbaltrainer uit de eerste divisie die boos is op de plaatselijke verslaggever, „omdat ze altijd zo negatief schrijven”. CNN viel niet eens veel te verwijten, ze hadden niet, zoals BuzzFeed, de lasterlijke inhoud van dat geheimzinnige rapport naar buiten gebracht, maar alleen het feit dat de inlichtingendiensten een samenvatting ervan aan Obama en Trump hadden overhandigd. Trump zag op de persconferentie zijn kans schoon en begon BuzzFeed en het door hem gehate CNN driftig over één kam te scheren.

Tussen de bedrijven door gaf hij Hillary enkele trappen na, riep hij juichend dat hij Obamacare („A complete and total disaster”) met de grond gelijk ging maken en dat de vorige regering er niets, maar dan ook werkelijk niets, van terecht had gebracht.

Opnieuw bleek Trump vooral een pathologische opschepper te zijn. „I’ll be the greatest job producer God ever created”, riep hij. Ook had hij nu zoveel briljante ministers benoemd dat hij „one of the great Cabinets ever” had samengesteld. Alastair Campbell, ooit spindoctor van Tony Blair, had het goed gezien. Hij zei al vóór de persconferentie tegen CNN: „Trump is een narcist met een gigantisch ego, het gaat alleen om hém, niet om de mensen.”

Mijn advies aan Obama en Hillary: ga niet naar die inauguratie. Het wordt huiveringwekkend erg.