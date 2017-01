Ook gesjoemel met uitstoot dieselauto’s Fiat Chrysler

De Amerikaanse milieuwaakhond EPA zegt bewijzen te hebben dat autofabrikant Fiat Chrysler Automobiles emissiefraude heeft gepleegd. Er zou ‘sjoemelsoftware’ zijn aangetroffen in meer dan honderdduizend dieselauto’s om zo de emissie van schadelijke stoffen minder te doen lijken.

Persbureau AP meldt op basis van de Amerikaanse milieuwaakhond dat het gaat om 104.000 voertuigen waaronder de in 2014 tot 2016 geproduceerde Jeep Grand Cherokee en Ram pick-up trucks uitgerust met een drie liter dieselmotor.

EPA houdt later op donderdag een persconferentie met daarin de bevindingen over de emissiefraude van de Italiaans-Amerikaanse multinational.

Het plaatsen van software in een auto om daarmee te hoge uitstootwaarden te doen verdoezelen, is volgens EPA-opspoorder Cynthia Giles een “serieuze schending van de wet”, omdat “de lucht die we inademen dan niet meer beschermd wordt”. De waakhond heeft daarom de autofabrikant aangeklaagd wegens de kwestie.

Lees ook: Wie is eigenlijk niet in opspraak?

Geen illegale praktijken

Fiat Chrysler-topman Sergio Marchionne ontkende na de berichtgeving van de Amerikaanse milieuwaakhond dat de autobouwer fraudeert met de emissiewaarden van auto’s. “We hebben niets gedaan wat illegaal is”, zei hij. “Er is nooit enige intentie geweest om de emissietesten te manipuleren. Dit slaat nergens op.”

Dat Fiat Chrysler fraudeert met de emissietesten, is aan het licht gekomen omdat EPA alles Amerikaanse dieselauto’s controleert op frauduleuze software. Dat doen zij nadat bleek dat Volkswagen wereldwijd in meer dan elf miljoen auto’s dergelijke software inbouwde. Met dat mechanisme konden testgegevens worden gemanipuleerd. Het concern had 16,2 miljard euro gereserveerd voor schadeclaims, maar dat geld is nagenoeg op.

Het aandeel Fiat Chrysler verloor op de beurs in Milaan donderdag ruim 16 procent.