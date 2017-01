NVM: Huizenmarkt groeit niet meer zo hard

De sterke groei van de huizenmarkt neemt dit jaar af. Dat zegt voorzitter Ger Jaarsma van makelaarsvereniging NVM. Na een recordverkoop van 165.000 woningen door NVM-makelaars vorig jaar, daalt het aanbod van koopwoningen flink, wat de prijzen opstuwt. Dat schrijft de NVM in een persbericht over de laatste kwartaalcijfers.

In het laatste kwartaal verkochten NVM-makelaars, die circa 70 procent van de markt vertegenwoordigen, bijna 45.800 woningen. Dat is 15 procent meer dan in 2015. Jaarsma verwacht dat het aantal verkopen dit jaar nog zo’n 5 procent zal groeien.

Het aanbod van koopwoningen was in het laatste kwartaal van vorig jaar 28 procent kleiner dan een jaar eerder. NVM-makelaars boden in totaal 92.500 woningen te koop aan, in de hele markt ging het naar schatting om 120.000 woningen. De huizenprijzen stegen in het laatste kwartaal gemiddeld 3 procent ten opzichte van een kwartaal eerder, in vergelijking met hetzelfde kwartaal vorig jaar met bijna 9 procent.

De woningmarkt is vaak net zo goed, soms zelfs beter dan voor de crisis, maar de markt is veel onevenwichtiger, volgens de NVM. In de provincies Drenthe, Overijssel, Flevoland en Gelderland steeg het aantal verkopen op jaarbasis met 26 tot 31 procent. Maar in de „oververhitte” centra van grote (studenten)steden zijn woningen relatief duur. In Amsterdam daalde het aantal transacties van NVM-makelaars zelfs met 17 procent. Al het „goedkope aanbod” is hier weg.

Wat je voor de gemiddelde huizenprijs (248.000 euro) kunt kopen, verschilt sterk per regio, volgens een vergelijking van de NVM. In Amsterdam Oud-Oost koop je er een vooroorlogs appartement van 40 vierkante meter voor. In Friesland heb je voor dat bedrag een vrijstaand huis van bijna 150 vierkante meter.

(Tekst loopt door onder de slideshow.)

Wat koop je voor 250.000 euro?

1-kamer appartement in monumentaal pand in het centrum van Amsterdam, 33m2 2-kamerappartement in monumentaal pand in het centrum van Utrecht, 50 m2. 2/3-kamerappartement in monumentaal pand in het centrum van Den Haag, 114 m2. 3-kamerappartement in het centrum van Rotterdam, 83 m2. Eengezinswoning met 3 kamers in Woerden, 108 m2. Tweeondereenkapwoning met 7 kamers aan de rand van Dongen, 120 m2. Eengezinswoning met 5 kamers in Wijchen, 125 m2. Vrijstaande 4-kamerwoning in Wehe-Den Hoorn (Groningen), 150 m2. Vrijstaande bungalow met 6 kamers in Brunssum (Limburg), 118 m2. Vrijstaande 5-kamerwoning in Kootstertille (Friesland), 180 m2.

De stijging van de huizenprijzen komt ook vooral door gebieden met weinig aanbod. De regio’s Amsterdam en Utrecht zijn samen goed voor ongeveer een kwart van de gemiddelde prijsstijging. De huizenprijzen in Amsterdam stegen 23 procent op jaarbasis en zijn nu ruim de helft hoger dan tijdens het dal in 2013.

De grote verschillen op de huizenmarkt zie je ook terug in het aanbod. In vergelijking met voor de crisis staan nu meer vrijstaande woningen te koop, en minder appartementen, tussenwoningen en hoekwoningen.