Nadal moet ‘absolute ster’ worden van toernooi Ahoy

In de zomer van 2016 moest toernooidirecteur Richard Krajicek kiezen: of Rafael Nadal of Andy Murray vastleggen voor het tennistoernooi in Ahoy. Beide contracteren was onmogelijk, qua spelersbudget. „Dat was close”, zegt Krajicek donderdag, bij de presentatie van het deelnemersveld. Hij koos voor Nadal. „Ik had niet verwacht dat Murray later in het jaar nummer één van de wereld zou worden.”

Geen Murray, en dus geen nummer één. Maar met Nadal, mits zijn kwetsbare gestel niet gekwetst raakt, komt er volgende maand (13-19 februari) een grootheid naar het ABN Amro-toernooi die Murray in naam overstijgt. Krajicek: „De absolute ster van het toernooi.” Veertienvoudig grandslamwinnaar, 30 jaar inmiddels, vechtershart, maar al twee jaar sukkelend met blessures en vorm en afgezakt naar de negende plaats.

In 2009 speelde de Spanjaard voor het laatst in Rotterdam. Door zijn broze knieën gaf hij in de jaren daarna de voorkeur aan toernooien in Zuid-Amerika op het minder belastende gravel – in Ahoy wordt op hardcourt gespeeld. Nu kreeg hij groen licht van zijn dokters. „Hij is nu sterk genoeg” , zegt Krajicek. En het past beter in zijn programma, met de Amerikaanse hardcourttoernooien in maart in Indian Wells en Miami.

Samen met de Zwitser Stan Wawrinka vormt Nadal het kopstuk van het brede en sterke deelnemersveld, met vijf spelers uit de toptien. Daarmee breekt Krajicek met de lijn van vorig jaar, toen een groot deel van zijn budget naar Roger Federer ging, die door een blessure uiteindelijk niet kwam. Opvallende deelnemer is Botic van de Zandschulp, nummer 399 van de wereld. Die verdiende een wildcard door zijn zege bij het NK vorige maand. Krajicek: „Ik moest zijn naam eerst googelen.”