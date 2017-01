Kunsthandelaar Wildenstein ontslagen van rechtsvervolging

Het hoofd van de internationaal vermaarde familie van kunstverzamelaars Wildenstein is ontslagen van rechtsvervolging voor fraude en belastingontduiking, meldt persbureau AFP. De 71-jarige Guy Wildenstein stond in Frankrijk terecht voor het verbergen van een miljard euro aan kunst, geld en andere bezittingen voor de fiscus.

Volgens een rechter in Parijs waren er wel degelijk veel aanwijzingen dat Guy Wildenstein en zeven andere aangeklaagden bezittingen probeerden te verbergen voor de fiscus, maar kunnen ze vanwege tekortkomingen in het onderzoek toch niet vervolgd worden. Ook schiet de Franse wet over belastingfraude tekort om de Wildensteins te vervolgen. Naast Guy Wildenstein stonden ook zijn neef, zijn schoonzus, advocaten en een notaris terecht. Guy Wildenstein riskeerde tien jaar celstraf en het terugbetalen van honderden miljoenen euro’s.

De zaak tegen de Wildensteins werd ook wel “Dallas aan de Seine” genoemd en zorgde al langer voor grote beroering in de internationale kunstwereld. Het proces begon in september vorig jaar, nadat de Franse justitie al bijna vijftien jaar onderzoek deed naar de familie. De Wildensteins zouden talloze bezittingen voor de fiscus hebben verzwegen, waaronder schilderijen en een ranch in Kenia. Ook zou veel vermogen zijn weggesluisd naar belastingparadijzen.

Het onderzoek van de Franse fiscus startte in 2001, na de dood van Guy’s vader Daniel Wildenstein. Volgens zijn weduwe Sylvia zouden Guy en zijn broer Alec druk op haar hebben uitgeoefend af te zien van haar erfenis. In de zaak die zij aanspande stelde ze dat het familiebezit niet uit enkele tientallen miljoen euro bestond, maar uit enkele miljarden. Gealarmeerd door die zaak deden de Franse autoriteiten vanaf dat moment onderzoek naar het fortuin van de Wildensteins. Ook de dood van Alec in 2008 en de strijd die zijn weduwe over de erfenis voerde zorgde voor extra informatie over de belastingontduiking.

De uitspraak van donderdag is een bittere pil voor de Franse justitie, die juist pogingen onderneemt belastingontduiking hard aan te pakken en met de Wildenstein-zaak een grote slag hoopte te slaan. Guy Wildenstein is goed bevriend met voormalig president Nicolas Sarkozy. In 2009 ontving hij het Legion d’Honneur.