Je moet niet één eigenaar willen voor ADO Den Haag

ADO-prominent en oud-eigenaar van het Engelse Swansea City John van Zweden (1962) dankt zijn bekendheid vooral aan zijn betrokkenheid bij Swansea City, waar hij deeleigenaar van was. Behangkoning in de Premier League, luidde de titel van zijn biografie uit 2013. Bij ADO is hij al jaren sponsor. Hij kreeg steeds meer invloed bij de club en was van begin af aan kritisch op de overname door de Chinees Wang Hui. Mede daarom haalde Van Zweden de door hem geleende spullen uit het ADO-museum, waaronder het laatste wedstrijdtenue van clubicoon Lex Schoenmaker.

Vanuit zijn huis in de weilanden van Leidschendam wijst John van Zweden naar buiten. Je zou vermoeden dat hij bezoekers wil wijzen op de nabijheid van het ADO-stadion, maar zijn trots komt voort uit het pronkstuk van zijn exterieur: een houten paal met daarop een nest van stro. „Elk voorjaar broeden er ooievaars. Al twee keer hadden we kleintjes.” Symbool van hartstocht, de ooievaar, wapen van ADO en Den Haag. Zijn club, zijn stad.

Vandaar de pijn. Van Zweden (54) maakt zich grote zorgen. ADO zit zo in het nauw dat de directie de Chinese eigenaar Wang Hui twee keer voor de rechter daagde. Eerst bij de Ondernemingskamer, daarna bij de rechtbank. Beide keren met succes. Wang werd geschorst als voorzitter van de raad van commissarissen, verloor het beheer van zijn aandelen en werd verplicht om zijn verschuldigde 2.477.605 euro alsnog te betalen.

Voor wat het waard is. De grootaandeelhouder lijkt niet begaan met de zorgwekkende situatie. Terwijl hij en zijn collega’s van sportmarketingbedrijf United Vansen onlangs een voetbalcampus openden in Nanning, China, omgerekend à twee miljoen euro, vrezen Haagse bestuurders dat ze voor februari geen sluitende begroting kunnen indienen bij de KNVB. ADO staat onder verscherpt financieel toezicht. Boetes en puntenaftrek dreigen.

„Wang heeft ADO zo erg in de narigheid gebracht”, zegt Van Zweden. „Mensen zien niet in hoe nijpend de situatie is. Hadden ze die club maar niet aan een Chinees moeten verkopen, hoor je dan. Telkens weer die grappen. Die mensen snappen het niet. De club is door een private eigenaar, Mark van der Kallen, doorverkocht aan een private Chinees. ADO staat daarbuiten. Maar als de KNVB straks de licentie afneemt, dan is het wel einde ADO.”

Voelt u zich geroepen de club te helpen wanneer het misgaat?

„Ik kan hier lekker de rest van mijn leven in een luie stoel gaan zitten en om de week lekker in de residentielounge bij ADO gaan zitten. Maar ik voel me verplicht iets te doen, omdat ik altijd een grote smoel heb gehad. Nu kan het. Sinds een halfjaar ben ik geen eigenaar meer van Swansea City. De FIFA verbiedt het om bij twee clubs eigenaar te zijn.”

Al ruim veertig jaar loopt Van Zweden rond bij de woelige Haagse club. Eerst als fanatiek supporter, later als sponsor namens zijn firma in behang en drukwerk. Vanaf zijn negentiende levert hij reclameborden aan ADO. „Ik ben misschien niet de grootste sponsor, maar wel de langst zittende”, zegt hij.

John van Zweden: „Ik voel me verplicht iets te doen, omdat ik altijd een grote smoel heb gehad. Nu kan het.”



Foto Niels Blekemolen

John van Zweden in zijn behang winkel.

Foto Niels Blekemolen

Echt bekend werd hij door zijn betrokkenheid bij Swansea City. Geënthousiasmeerd door een penvriend uit Wales werd hij ooit fan van die club. Jaren later, in 2002, toen Swansea op omvallen stond, liet hij zich overhalen om voor 60.000 euro een kleine 10 procent van de aandelen te kopen, hetgeen hem zo’n acht miljoen euro opleverde toen de club in 2016 werd doorverkocht.

Beschouwt u Swansea als voorbeeld voor Den Haag?

„Zeker. Ik wil met lokale mensen de club overnemen. Ikzelf heb het nooit alleen kunnen doen. Ja, ik kan ADO kopen, maar dat is het ook. Bovendien moet je niet één eigenaar willen. Dat is gevaarlijk. Neem die van FC Utrecht. Superkerel, hoor, Frans van Seumeren, maar wat moet er van Utrecht terechtkomen als hij failliet gaat of er iets ernstigs gebeurt?

„Rond ADO zijn er veel mensen zoals ik die hebben gezegd dat ze erin willen springen. Martin Jol, Dick Advocaat, Rob Jansen. Jansen heeft het beloofd op het sterfbed van zijn vader. Ik daag ze uit. Red de club waar je zoveel aan hebt te danken.”

De aandelen zijn bevroren, maar nog steeds in handen van Wang.

„Op dit moment kunnen we niks. Als hij alsnog goede wil toont en betaalt, mag hij de aandelen houden. Zo niet, dan pak ik meteen de telefoon. Wanneer de bewindvoerder de waarde van de aandelen heeft bepaald, moeten wij dat bedrag op tafel leggen. Acht à tien miljoen? Dat Wang ooit zoveel geld aan Mark van der Kallen heeft betaald, is van de zotte. De spelers hebben nauwelijks waarde, het stadion is van de gemeente. Ja, je had het merk ADO, een beetje goodwill. Maar die goodwill is nu weg. De club is hooguit twee miljoen euro waard. Dat moeten John van Zweden, Kees Jansma, John van Ringelenstein, Rob Jansen, Tscheu la Ling, Dick Advocaat, Mark van der Kallen en Martin Jol toch kunnen betalen?”

Er is al vaak gesuggereerd dat vermogende Hagenaars de club moeten kopen. Nooit kwam het ervan.

„Het grote struikelblok is iedereen dezelfde kant op krijgen. Mensen kunnen niet goed overweg met elkaar. Er wordt altijd gezegd dat Martin Jol en Dick Advocaat elkaar niet liggen. Maar als ze nu nee zeggen, kunnen zij zich de rest van hun leven niet in Den Haag vertonen. Wat moet Advocaat nou bij Fenerbahçe? Zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen wonen hier en hij zit in zijn eentje in een hotel in Istanbul. Wat ik van ze verwacht? Financiële steun en betrokkenheid. Eens per een of twee weken bij elkaar komen. Bij Swansea zagen we elkaar ook gewoon in de pub. Spraken we daar over een nieuwe spits. Op voorwaarde dat er geen belangenverstrengeling optreedt. Geldt ook voor mezelf. Vanaf het moment dat ik iets te zeggen krijg bij ADO, stop ik meteen met reclameborden leveren.”

Wat wordt uw eigen rol?

„In elk geval niet de eerste man spelen, dat mag huidig directeur Mattijs Manders blijven doen. Ik heb klauwen met geld verdiend, maar heb mijn school niet afgemaakt. Bij Swansea heb ik nooit een begroting gemaakt. Ja, ingezien. Maar na een blik op de getallen schoof ik de papieren opzij. Mijn sterke punt is dat ik met iedereen overweg kan. Van politici tot fans met stadionverboden. Als ik straks ga praten met afgehaakte sponsoren, sponsoren ze morgen weer.”

Lopen sponsoren weg?

„Van de commerciële afdeling hoor ik dat bedrijven hun contracten niet verlengen. Zij willen niet geassocieerd worden met het ADO van Wang. Tja, dat kan ook een goed excuus zijn om je achter te verschuilen, hè.”

John van Zweden in zijn behang winkel. Foto Niels Blekemolen

Van Zweden zegt het spottend. Maar hoe langer het over sponsoring gaat, des te bozer hij wordt. Hoeveel commercieel directeuren hij niet heeft zien komen en gaan. „En allemaal zeggen ze: ik haal de grote vis binnen. Een voor een prima gasten. Maar vergeet de grote vis. Het ergste is het excuus van die grote bedrijven: de supporters. Kijk, vroeger zouden supporters de kantine in de fik hebben gestoken bij zo’n situatie als nu. Maar de laatste rellen in Den Haag waren in 2006 in het oude Zuiderpark. De huidige fans worden gestraft voor wat hun opa’s hebben gedaan. De apengeluiden tegen Ajax? Zullen we het even hebben over die Willem II-fans die een Feyenoord-supporter van de tribune gooiden?”

Wat zeggen die bedrijven?

„Ik wil dit eigenlijk niet vertellen, maar ik zal een voorbeeld geven. De commercieel directeur van ADO belde mij eens trots op. Hij had een groot Haags bedrijf binnen, eindelijk. Een verzekeraar. Ze zouden dat weekend met een man of 25 naar de wedstrijd komen. Of ik een welkomstbord kon fabriceren. Natuurlijk. Voor de club werk ik ’s nachts door met collega’s. En die mensen dineren, bier drinken, bitterballen eten. Die commercieel directeur van dat bedrijf vond het prachtig, zei hij. Maar toen puntje bij paaltje kwam zei hij dat ze niet zouden sponsoren. ‘Zo’n club als ADO, dat werd lastig.’ Ik zei: wat doet u hier dan? Een beetje drinken en eten op kosten van anderen. Tegen de directeur van ADO heb ik gezegd dat hij nooit meer naïef moest zijn.”

Is Wang dat ook, met zijn ambities om de club omhoog te brengen?

„Fans nemen mij dit niet in dank af, maar we moeten bedenken dat we, ondanks dat Den Haag de derde stad van Nederland is, gewoon maar een klein clubje zijn. Dat we blij moeten zijn dat we elk jaar in de eredivisie spelen, eens per vijf jaar misschien Europees spelen en eens in de drie jaar van Ajax of Feyenoord winnen.

„Commercieel zou ik het wel anders doen. Er kan veel beter. Bij de businessclub waar ik zat, zag ik steeds vaker vrienden van mij naar binnen lopen, van Vak Midden Noord. Er staan wel portiers, maar als je ‘boe’ zegt, schrikken ze. De sfeer lijdt daaronder. Ik zeg tegen die jongens: ga weg, dit zijn toch niet jullie slag mensen. Stonden ze aan de bar: ‘drie bier, vijf Bacardi, vier rode wijn, vier whisky’. En dan gooien ze twee muntjes neer. De studenten achter de bar vragen de eerste keer nog om meer munten, maar durven erna niks meer te zeggen. Ik zie dat gebeuren. En elke week vechtpartijen. Ik geloof dat het lang niet overal beter is. Maar ik denk wel dat ADO de moeilijkste club is.”