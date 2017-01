De boswachter houdt mij staande; midden in het bos. Of ik de regels ken en waarom de honden dan niet aangelijnd zijn. Met excuses en de belofte tot beterschap doe ik de riemen om. De boswachter zal het voor deze keer hierbij laten. Hij stapt in zijn terreinwagen en rijdt met een flinke dot gas weg.

Ik sta in de zwarte dieselwolk en kijk de auto na, waaruit een brandende peuk gegooid wordt.

