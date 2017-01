In de ban van Broadway wint meeste prijzen Musical Awards

In de ban van Broadway heeft bij de Musical Awards donderdagavond de meeste prijzen gekregen. De zomermusical kreeg vier awards waaronder die van beste vrouwelijke rol in een kleine productie (Loes Luca). De beste grote musical was volgens de vakjury Ciske de Rat.

De andere drie prijzen voor In de ban van Broadway gingen naar beste bijrol (Bianca Krijgsman), beste scenario en beste toneelbeeld.

Naast de beste grote musical sleepte Ciske de Rat nog twee prijzen in de wacht: beste talent (Silver Metz) en beste arrangementen.

Andere prijzen

Andere beeldjes gingen naar de musical Sweeney Todd, voor de beste vrouwelijke hoofdrol en bijrol in een grote musical. Datzelfde gold voor Chez Brood, de musical over Herman Brood. Deze kreeg de prijzen voor beste kleine musical en beste mannelijke hoofdrol in een kleine musical.

Het publiek koos The Bodyguard tot beste musical van het afgelopen jaar. De oeuvreprijs ging naar Simone Kleinsma. De prijzen werden uitgereikt tijdens een gala in het Utrechtse Beatrix Theater.

ANP/NRC