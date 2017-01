Hanna Bervoets wint BNG Literatuurprijs

Dit maakte juryvoorzitter Hetty Hafkamp op donderdagavond bekend in de Amstelkerk van Amsterdam. Volgens de jury ‘houdt [Bervoets] nauw voeling met onze tijd, schrijft met evenveel gemak over een beklemmende dystopische wereld als over modernige relaties, die fastfood vormen voor haar cross-over lezers. Het is spannend om te ervaren waarmee Bervoets nu weer weet te verrassen. Dan spreken we wel over de gerijpte Bervoets.’ De BNG Literatuurprijs wordt jaarlijks toegekend aan talentvolle auteurs onder de 40 jaar. Er is een bedrag van € 15.000,- aan verbonden.

Opvallend was dat er dit jaar vijf genomineerden waren, waar dat er de afgelopen twee jaar maar drie waren. ‘De tijd van schraalte lijkt voorbij, in de literatuur. Het lijkt de economie wel,’ merkte de jury op, naast Hafkamp bestaande uit Jacqueline Bel, Arjan Peters en Jeroen Vullings. De andere vier genomineerden waren: Thomas van Aalten (Henry!), Merijn de Boer (’t Jagthuys), Anne Eekhout (Op een nacht) en Eva Meijer (Het Vogelhuis, Cossee). Laatstgenoemde kreeg de lezersprijs.

Het engagement in het werk van Bervoets was ook reden voor de jury van de driejaarlijkse Frans Kellendonk Prijs om een dag eerder bekend te maken dat die naar Bervoets ging. Hier merkte de jury (Barber van de Pol, Carl De Strycker en Maria Vlaar) over het oeuvre van Bervoets op: ‘Ze is inhoudelijk en vormtechnisch op zoek naar telkens nieuwe manieren om haar onmiskenbare maatschappelijke engagement uit de drukken. […] Op 32-jarige leeftijd kan ze al bogen op een stevige productie, met een eigen toon en plaats.’ Op 20 februari wanneer Bervoets de prijs krijgt uitgereikt, ontvangt ze € 5000,-

In deze krant oordeelde Arjen Fortuin over Ivanov: ‘Bervoets tekent het New Yorkse studentenleven soepel, geestig en met losse hand, van de smoezelige dorms tot de alleswetende en ten diepste politiek-correcte studenten cultural analysis. Slechts zijn homoseksualiteit voorziet Felix (man, wit) van een beetje street credibility.’