Geboren in 2016: geen Donalds, wel Hillary’s

Daans en Anna’s zijn de komende jaren verzekerd van een nummer achter hun naam in de klas, want die voornamen werden afgelopen jaar het meest aan baby’s meegegeven. Ze worden gevolgd door Noah en Sem bij de jongens, en Emma en Tess bij de meiden in de lijst van populaire kindernamen die de Sociale Verzekeringsbank (SVB) jaarlijks publiceert.

Nou ja, misschien valt het mee met die naamseenheid. Er werden 681 Daans geboren, dat is nog geen 0,8 procent van de 88.494 jongens die het licht zagen. Dat maakt de kans op een klas vol kleine Daantjes een stuk kleiner. En van alle kinderen die vorig jaar werden geboren, kregen er 7.548 een naam die maar één keer voorkomt. Anna kwam slechts 665 keer voor, ook niet veel op de 84.286 geboren meisjes.

Dan zijn er nog de schrijfwijzen. Wie straks na de pauze een klas kinderen naar binnen moet roepen, zal wel wat Daans en Anna’s tegenkomen, maar vooral Luuks en Sara’s. Bij elkaar opgeteld winnen Luc/Luuk/Luke en Sara/Sarah/Zara het namelijk. Anna/Anne komt dan nog achter Sofie/Sophie op de derde plek terecht, en Daan verhuist zelfs naar de zevende plek. De meest veelzijdige naam in de top-10 blijkt Mohamed, die samen met Mohammed, Muhammed, Mohammad, Muhammad, Mohamad, Muhamed, Muhammet, Mouhamed, Muhamad en Mahamuud plaats 4 haalt.



De populairste namen van 2016. De tekst gaat verder onder de grafiek.



De lijstjes van de verschillende provincies vertonen tamelijk kleine verschillen. Opvallend is het vrij traditionele lijstje van Zeeland, waar bij de jongens Levi weliswaar bovenaan staat en Anna bij de meisjes, maar verder namen als Cornelis, Willem, Johannes en Marinus, Maria, Johanna en Cornelia populair waren.

De naam van David Bowie zullen we niet snel vergeten, al was het maar door de vijftien meisjes en dertien jongens die de naam Bowie kregen in 2016 (respectievelijk zeven en negen in 2015). Of Leonard Cohen er invloed op heeft gehad is niet bekend, maar er waren twintig kleine Leonardjes te begroeten afgelopen jaar. Motörhead-zanger Lemmy Kilmister stierf eind 2015, en prompt werden er vijf Lemmy’s bijgeschreven in Nederland, vijf keer zoveel als een jaar eerder. Het succes van Beyoncé is niet terug te zien in de namenlijst, maar haar zusje Solange kreeg er zes naamgenoten bij in ons land. Geen Kanye of Chance in de lijst, wel een Drake en een Kendrick, en vier Ronnies.

Sportkinderen dan. Er zijn geen Sjinkies geboren, ondanks het Olympische brons in 2015 van Sjinkie Knecht. Er kwamen wel zeven Ranomi’s bij, en een jaar eerder ook al tien. Er werd maar één Messi geboren, een jongetje, maar hij zou zes vriendjes kunnen krijgen die Lionel heten. Dan doet zijn grootste concurrent het beter: er kwamen twaalf Cristiano’s bij, en twee Ronaldo’s. Slechts één Zlatan, maar wel zes Ikers. Er zijn 72 Johans bij gekomen in 2016, tegenover 41 het jaar ervoor. Er waren nog altijd vijf Lances, en wel 26 Lieuwes. Toch ook nog achttien Baukes, onder wie één meisje.

Misschien dat op de lijst van 2017 de verkiezingen van maart zijn terug te zien, maar afgelopen jaar kregen alvast 59 kinderen de naam Mark, kwamen er zeven Mariannes bij, tien Lodewijkjes, acht kinderen met de naam Emile/Emiel en achttien verse Geerten. De naam Alexander viel 199 keer afgelopen jaar. Jesse wint deze verkiezing: die naam werd 646 keer gekozen.

Hillary werd trouwens drie keer gekozen, en er was geen enkele Donald bij, en ook geen Barack. Wel vijf Vladimirs.