‘Frodo zal me altijd blijven achtervolgen’

Ze ontmoetten elkaar vijf jaar geleden op een afterparty. Zach Cowie moest er als dj draaien, acteur Elijah Wood (vooral bekend als Frodo uit The Lord of the Rings) was er te gast. Ze vonden elkaar in hun muzieksmaak: onbekende, maar dansbare platen uit de jaren zeventig. Psychedelische funk of ‘paradise garage’, zoals ze het zelf noemen, uitsluitend op vinyl. Inmiddels vormen Wood en Cowie dj-duo Wooden Wisdom, en touren ze door Europa en de Verenigde Staten. „Voor de lol”, aldus Wood, die het draaien altijd als hobby heeft gezien - thuis heeft hij duizenden platen.

Dit najaar draaide Wooden Wisdom op een maandagavond, net na middernacht, in de kleine zaal van de Sugarfactory in Amsterdam. Het gemêleerde publiek - jong, oud, alternatief, voornamelijk man - gaf niet de schijn van een schare The Lord of the Rings-fans. Toch maakt Wood niet zelden mee dat mensen vooral voor Frodo lijken te komen: ze nemen een selfie en binnen een uur zijn ze weg. Hoe is het om als bekend acteur een serieuze dj-carrière te beginnen? NRC sprak Frodo, eh, Elijah Wood, zijn compagnon Zach Cowie en de meereizende DJ Fitz over muziek en de lusten en lasten van The Lord of The Rings.

Met dank aan Kuma Amsterdam en de Sugarfactory