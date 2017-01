Franse rechtbank eist vrijlating voormalig Kosovaarse premier

De voormalig premier van Kosovo Ramush Haradinaj moet worden vrijgelaten, maar moet in Frankrijk blijven in afwachting van de beoordeling van een Servisch uitleveringsverzoek. Dat beveelt een Franse rechtbank, zo meldt persbureau Reuters.

Haradinaj werd vorige week woensdag gearresteerd op het vliegveld Basel-Mulhouse-Freiburg, vlak bij de Duitse en Zwitserse grens.

Servië beschouwt Haradinaj als oorlogsmisdadiger

Servië beschouwt Haradinaj als een oorlogsmisdadiger vanwege zijn rol als guerrillacommandant tijdens de Kosovo-oorlog van 1998 en 1999. In 2004 heeft Servië een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd vanwege vermeende oorlogsmisdaden.

Lees ook een profiel over Haradinaj uit 2007: ‘Geen patriot maar gangster in uniform’

Het Joegoslavië-Tribunaal in Den Haag heeft Haradinaj zowel in 2008 als in 2012 vrijgesproken van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Dit tot grote woede van Servië. Volgens de Serven was Haradinaj als militieleider binnen het Kosovo Bevrijdingsleger UÇK verantwoordelijk voor de marteling van en de moord op tientallen Serviërs en Albanese ‘collaborateurs’.

In 2004 werd Haradinaj premier van de autonome provincie Kosovo, vier jaar later verklaarde het gebied zich onafhankelijk van Servië en werd hierin gesteund door veel westerse landen. Servië, maar ook Rusland en China hebben de onafhankelijkheid nooit erkend. In 2015 werd Haradinaj gearresteerd in Slovenië, maar na hevige diplomatieke druk van Kosovo werd hij na twee dagen vrijgelaten. De arrestatie in Frankrijk noemde Kosovo “onacceptabel”.