‘Een nieuw wapen voor de stad Rotterdam is geldverspilling ’

Gemeenteraadslid Sven de Langen van het CDA wil dat Rotterdam haar oorspronkelijke wapen weer invoert en afstand doet van het huidige: een hoofdletter ‘R’. Het oorspronkelijke wapen wordt gevormd door een schild geflankeerd door leeuwen en de leuze ‘Sterker door Strijd’. Dat is door koningin Wilhelmina in 1948 aan de stad toebedeeld na de bombardementen in de Tweede Wereldoorlog en de wederopbouw daarna . De gemeenteraad wil dit oude wapen terug. Maar de kosten daarvan kunnen oplopen tot in de miljoenen euro’s. De stelling van de week is: ‘Een nieuw logo voor de stad is geldverspilling’.

Sven de Langen, fractievoorzitter CDA: „Ik kwam er op toen ik vorige maand in ondertrouw ging. We moesten kiezen of we het logo van de gemeente of het stadswapen op ons trouwboekje wilden. Toen kozen we het stadswapen. Daarna dacht ik: dat wapen past eigenlijk veel beter bij de stad dan die ‘R’ die we nu als logo hebben. Maar al te duur moet de vervangingsoperatie niet worden, vind ik. Als het 10 miljoen euro kost, hoeft het voor mij niet.”

Ronald Buijt, fractievoorzitter Leefbaar Rotterdam: „Ik vraag me af wie er ooit zo gek geweest is om het stadswapen te vervangen door die ‘R’. Maar goed, het is gebeurd. Wat mij betreft gaan we dit jaar nog over op het wapen. Maar wel zo goedkoop mogelijk. Laten we beginnen met het vervangen van de logo’s op de website van de gemeente en het briefpapier. De logo’s in de gebouwen en op de auto’s komen later wel aan de beurt.”

Guy de Hoog, eigenaar Kleding Nultien: „Het eerste dat we op onze kleding drukten, was het wapen van Rotterdam, daar hebben Rotterdammers binding mee. Shirts en petjes waar dat op staat, verkopen als een tierelier. Dat de overgang geld kost is logisch, dat kost vernieuwing altijd”

Erwin Pols van het Rotterdamse strategie- en tekstbureau Mwah: „Ik vind het een heel slecht idee. Je gaat veel geld uitgeven aan een nieuw logo dat alleen bedoeld is voor communicatie met Rotterdammers. Voor de buitenwacht is het niet bedoeld. Daarvoor hebben we namelijk al de leuze ‘Make it Happen’. Die past veel beter bij deze stad: als je hier iets wilt als ondernemer, kan je het laten gebeuren. Daarbij is die leuze, ‘Sterker door Strijd’ niet meer van deze tijd. Dat was iets van vlak na de Tweede Wereld Oorlog, toen de stad nog in puin lag. Laat dat toch eens los.”