Een Amerikaanse president in opspraak komt Poetin goed uit

Vladimir Poetin heeft gegokt en gewonnen – die conclusie dringt zich op nadat een nieuwe reeks ‘geheime’ rapporten de VS op zijn kop heeft gezet.

Tijdens zijn eerste persconferentie sinds juli deed aanstaand president Donald Trump de berichten dat de Russen belastende informatie over hem zouden hebben verzameld af als ‘nepnieuws’. Maar Trump gaf voor het eerst toe wat hij maandenlang ontkende: het waren wel degelijk Russische hackers die de e-mails van prominente Democraten hebben gestolen. „Ik denk dat het Rusland was”, zei Trump woensdag.

De beoogde Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson is voorstander van voorlopige handhaving van sancties tegen Rusland. Dat zei de voormalige CEO van oliemaatschappij ExxonMobil woensdag tijdens een hoorzitting in de Senaat. Tillerson, die de Russische president Poetin persoonlijk kent, stelde zich kritischer op tegenover Rusland dan aankomend president Trump. Hij zei dat zorgen van de NAVO over Russische agressie gegrond zijn. Volgens Tillerson is het „een redelijke veronderstelling” dat Poetin wist van Russische inmenging in de verkiezingen. Tot verbazing van zijn ondervragers zei hij nog niet met Trump te hebben gesproken over beleid tegenover Moskou.

Wat het waarheidsgehalte is van de 35 pagina’s met belastende informatie over Trump, is nog volstrekt onduidelijk. De memo’s die afgelopen dinsdag naar buiten werden gebracht door de Amerikaanse site Buzzfeed en die zouden zijn verzameld door een voormalige agent van de Britse geheime dienst MI6, lezen als een spionageroman. Trump zou al vele jaren nauwe contacten onderhouden met de Russische autoriteiten. Ondertussen verzamelden de geheime diensten belastend materiaal over hem – over financiële malversaties, en over Trumps persoonlijke leven. De details – plasseks met prostituees in een Moskouse hotelsuite – zijn bijna surrealistisch. Veel belastender is de bewering dat het team van Trump nauw samenwerkte met het Kremlin en van te voren op de hoogte was van het hacken van de Democratische partij.

Misleiding en manipulatie

Het lijkt allemaal moeilijk te geloven. Maar wie door zijn oogharen naar de memo’s kijkt, moet concluderen dat de belangrijkste conclusie van dit schandaal-materiaal dezelfde is als die vier Amerikaanse inlichtingendiensten vorige week trokken: de Russische president Poetin heeft persoonlijk opdracht gegeven om de democratische presidentskandidaat Hillary Clinton in de wielen te rijden, in de hoop dat Trump zou winnen. Volgens verschillende media beschouwen de Amerikaanse inlichtingendienst de Britse auteur van de memo’s als ‘betrouwbaar’.

Dat Poetin niet altijd eerlijk speelt, mag onderhand geen verrassing meer zijn. Voor de Russische president is misleiding en manipulatie een normaal onderdeel van het politieke spel. Tijdens de Russische annexatie van de Krim in 2014 ontkende Poetin keer op keer dat de gewapende ‘groene mannetjes’ Russische militairen waren. Toen de annexatie eenmaal een feit was, liet Poetin met zichtbaar plezier weten dat het een truc was geweest. Bij de Russische bevolking viel dat goed: Poetin had Kiev en het Westen mooi op hun nummer gezet.

In Rusland is het compromitteren van tegenstanders een industrie. Lees ook: De fijne kunst van ‘kompromat’

Ook in de andere opzichten is de inhoud van de memo’s over Trump minder opmerkelijk dan je zou denken. Veel zou zo uit de handboeken van de KGB kunnen komen. Het inpalmen van politici en zakenlieden behoort al vele decennia tot de modus operandi van de Russische diensten. Het filmen van seksuele activiteiten van ‘targets’ ook. Elke Russische politicus heeft in zijn la een paar mappen met ‘kompromat’ (compromitterend materiaal over zijn tegenstanders), een drukmiddel en verzekeringspolis tegelijk.

Heeft president Poetin de aanstaande president van de VS in de achterzak? Het lijkt onvoorstelbaar.

Poetin nam groot risico

Één ding staat vast. Met de ‘informatiecampagne’ tegen Hillary Clinton heeft Poetin een groot risico genomen. Toen de mails van de Democratische Partij afgelopen zomer uitlekten, richtte de publieke verontwaardiging zich niet zozeer op Clinton, als wel op WikiLeaks en Julian Assange. Als we de memo’s moeten geloven maakte men zich daar grote zorgen over binnen het Kremlin. Het ontslag van Sergej Ivanov, hoofd van presidentiële administratie en een naaste vertrouweling van Poetin in augustus, zou zelfs te wijten zijn aan de interne spanningen die ‘Clinton-gate’ veroorzaakte in de Russische regering.

Inmiddels lijken de risico’s zich te hebben terugbetaald. Met Trump in het Witte Huis zullen de VS het Rusland minder moeilijk maken dan tot nu het geval is geweest. Volgens CNN onderzoekt de Amerikaanse politiedienst FBI de beschuldigingen in de memo’s. Of dat onderzoek iets hards gaat opleveren, moet nog blijken. Maar de kans dat het dossier ‘Trump en Rusland’ nu gesloten wordt lijkt klein. Veel waarschijnlijker is dat de affaire de nieuwe president nog lang zal achtervolgen. Een Amerikaanse president die voortdurend in opspraak is – ook dat komt Poetin goed uit.