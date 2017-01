Duterte belooft miljoenen (arme) vrouwen gratis pil

Als het aan Rodrigo Duterte ligt, krijgen miljoenen vrouwen op de Filippijnen voortaan anticonceptiepillen en andere voorbehoedsmiddelen gratis. De president tekende maandag een overeenkomst die dat mogelijk maakt. Naar schatting zes miljoen vrouwen hebben nu geen toegang tot anticonceptie of seksuele voorlichting.

Het besluit moet het aantal ongewenste zwangerschappen tegengaan en met name armere families de mogelijkheid geven zelf aan gezinsplanning te doen. De Filippino’s moeten zelf kunnen bepalen hoeveel kinderen ze willen en hoe ze die vervolgens (financieel) gaan verzorgen, zo valt in de overeenkomst te lezen. Van de zes miljoen vrouwen die straks aanspraak maken op hulp, leven er ongeveer twee miljoen in armoede. In 2018 moeten in ieder geval de armste gezinnen voorzien zijn van hulp.

80 procent is katholiek

Onomstreden is het besluit niet. Naar verwachting zal de Katholieke Kerk zich fel tegen de maatregel verzetten. De Filippijnen zijn een zeer katholiek land; van de ongeveer 103 miljoen inwoners is rond de 80 procent katholiek. Dutertes voorganger, Benigno Aquino III, vocht jarenlang voor een wet die de toegang tot anticonceptie moest verbeteren, schrijft de BBC. Dat stuitte steeds op hevige weerstand.

Het is overigens nog maar de vraag of Duterte zich iets van de kritiek zal aantrekken. Vorig jaar juni nog beschuldigde hij de kerk ervan het geloof te gebruiken om mensen bang maken en hun publiek „in totale onwetendheid” te laten wat betreft anticonceptie.

Er zijn meer onderwerpen waarop Duterte met de Katholieke Kerk botst. De president is een uitgesproken voorstander van het homohuwelijk en de LGTB-gemeenschap, daar waar de Katholieke Kerk juist fel tegenstander is. In 2015 zei president Duterte tijdens een tv-interview dat „iedereen het verdient om gelukkig te zijn”. Ook zei hij het te accepteren als zijn zoon homoseksueel zou blijken te zijn omdat „alle mensen gemaakt zijn door God”.

Geen blad voor de mond

Duterte staat er om bekend dat hij geen blad voor de mond neemt. Hij kwam de afgelopen tijd vaak in het nieuws vanwege zijn controversiële uitspraken. Zo zei hij corrupte ambtenaren uit een helikopter te willen gooien, vergeleek hij zichzelf met Hitler, noemde hij Obama „een hoerenzoon” en beweerde hij eigenhandig drugscriminelen te hebben doodgeschoten – het is maar een kleine greep uit zijn provocaties.

Sinds Duterte vorig jaar juni aantrad als president – eerder was hij met tussenpozen 21 jaar burgemeester van de stad Davao – woedt er een drugsoorlog in zijn land. Duizenden mensen al zijn er vermoord. Wat betreft Duterte gaat dat gewoon door. Hij zei zich er op te verheugen alle drie miljoen drugsverslaafden in het het land af te slachten.