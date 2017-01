India diep beledigd om Amazons deurmat met nationale driekleur

Online retailgigant Amazon ligt onder vuur in India om de verkoop van een deurmat. De mat, waarop de Indiase vlag staat afgebeeld, werd via de Canadese site verkocht en zorgde tot in de Indiase regeringskringen voor ophef.

Woensdag eiste de Indiase minister van Buitenlandse Zaken Sushma Swaraj ‘onvoorwaardelijke excuses’ van Amazon. Op Twitter dreigde Swaraj dat Amazon-vertegenwoordigers niet langer een visum zouden krijgen en dat bestaande visa zullen worden ingetrokken als de deurmat niet onmiddellijk offline zou worden gehaald. Ze noemde het bestaan ervan ‘onacceptabel’ en spoorde de Indiase vertegenwoordiging in Ottawa aan de zaak met Amazon aan te pakken.

If this is not done forthwith, we will not grant Indian Visa to any Amazon official. We will also rescind the Visas issued earlier. — Sushma Swaraj (@SushmaSwaraj) January 11, 2017

Grove belediging

Volgens de Indiase wet mag de Tiranga de grond niet raken en mag er niet over worden gelopen. Het gebruik van de driekeur als deurmat wordt dan ook gezien als een grove belediging. Wie in India de vlag onteert, riskeert een geldboete of een gevangenisstraf.

Op de Canadese site worden ook deurmatten met prints van andere vlaggen aangeboden, zoals de Amerikaanse Stars and Stripes en de Britse Union Jack. Intussen heeft Amazon de Indiase variant offline gehaald. De helpdesk stelde op Twitter dat het de vlag nooit via de Indiase site heeft aangeboden.

Het is niet voor het eerst dat Amazon in opspraak raakt over de verkoop van deurmatten. Vorig jaar kreeg het bedrijf forse kritiek nadat het deurmatten verkocht waarop Hindoe-goden en een afbeelding van de Koran stonden afgebeeld.