Daan en Anna populairste kindernamen van 2016

Na een jaartje buiten de top vijf was Daan vorig jaar toch weer de populairste naam voor pasgeboren jongetjes. Meisjes werden door hun ouders in 2016 het vaakst Anna genoemd, zo is donderdag te lezen in de jaarlijkse ranglijst van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Vorig jaar werd de lijst nog aangevoerd door Liam en Emma.

Daan was ook in 2014 al de populairste naam voor jongens, maar kwam een jaar later niet verder dan de zevende plaats. In 2016 besloten 681 ouders hun kind Daan te noemen, waarmee de naam iets populairder is dan Noah (679 keer) en Sem (663 keer). Liam, de lijstaanvoerder van 2015, staat ditmaal slechts op plaats 13.

Bij de meisjes is de winnares van een jaar geleden minder ver weggezakt: Emma staat op plek twee. Ze deelt die positie met Tess, een naam die vorig jaar eveneens 664 keer aan een pasgeboren meisje werd gegeven. Beide namen zijn daarmee bijna net zo populair als die van winnares Anna (665 keer). In 2015 was Anna nog derde.

Meer jongens dan meisjes

In totaal werden vorig jaar meer jongens (ruim 88.000) dan meisjes (ruim 84.000) ingeschreven bij de afdeling burgerzaken. Een jaar eerder was dat nog precies andersom. Desondanks wisten ouders meer verschillende meisjesnamen dan jongensnamen te verzinnen: 13.443 tegen 11.771.

Naast veelvoorkomende namen zoals Thijs en Sara zijn er ook duizenden namen die slechts één keer voorkomen, zoals Jayhvi’lliano, Efrenzjeeniek en Kichairëlson. Nederlandse ouders hebben veel vrijheid een naam te kiezen voor hun kind, schrijft de SVB op haar website. Benieuwd naar namen die minder vaak voorkomen? Kijk dan vooral eens onderaan in de lijsten met de populairste jongensnamen en meisjesnamen.