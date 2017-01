Code oranje: sneeuwval in Noord-Brabant en Gelderland

Het gaat in de nacht van donderdag op vrijdag langdurig sneeuwen in Noord-Brabant en Gelderland en daarom heeft het KNMI daar code oranje afgekondigd. Er kan een sneeuwlaag van vijf tot tien centimeter ontstaan.

Het hele land krijgt te maken met onstuimig weer. Zo is er komende nacht in Limburg kans op zware windstoten tot ongeveer 75 kilometer per uur. In combinatie met sneeuw geeft dat extra hinder. In Zeeland zijn zware windstoten mogelijk tot negentig kilometer per uur, zo meldt het KNMI.

‘Januaristorm’

NS en ProRail nemen voor vrijdag ook de nodige maatregelen om zich te verweren tegen het winterweer. Er wordt extra personeel ingezet en met name in het midden en zuiden van het land kan het weer de dienstregeling verstoren. De NS raadt reizigers aan om voor vertrek “naar buiten te kijken” en de berichten van de vervoerder over de dienstregeling te checken, zo meldt persbureau ANP.

Rijkswaterstaat verwacht de komende dagen verhoogde waterstanden langs de hele kust. De hoge waterstanden worden veroorzaakt door twee opeenvolgende stormen in combinatie met springtij. De rijksdienst houdt een liveblog bij met daarin de laatste ontwikkelingen over wat zij noemen “januaristorm”.