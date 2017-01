Blendle lanceert abonnement

De online kiosk Blendle heeft deze donderdag voor het eerst een abonneedienst gelanceerd: Blendle Premium. Daarmee kunnen gebruikers voor een vast bedrag per maand een persoonlijke selectie artikelen lezen.

Blendle noemt het de “Netflix voor de journalistiek”, maar in tegenstelling tot Netflix hebben gebruikers van Blendle Premium geen onbeperkt toegang tot alle artikelen in de kiosk. Voor 9,99 euro per maand krijgen gebruikers dagelijks zo’n twintig artikelen, die grotendeels automatisch zijn geselecteerd op basis van persoonlijke voorkeuren. Daarnaast kunnen ze losse artikelen blijven kopen.

Filterbubbel

Het risico dat door het algoritme Premium-abonnees alleen artikelen lezen die binnen bij eigen leefwereld passen, de zogenoemde filterbubbel, probeert Blendle te verkleinen door ook handmatig artikelen toe te voegen aan de selectie.

De dienst, Blendle Premium, stond al langer op het verlanglijstje van Blendle-oprichters Alexander Klöpping en Marten Blankesteijn. Zij richten zich vooral op jonge mensen die niet loyaal zijn aan een kranten- of bladenmerk.

Nieuwsbrieven

Door zijn nieuwsbrieven heeft Blendle veel ervaring met het analyseren van leesgedrag. Daarnaast heeft het een team van data-experts aangesteld, zegt Klöpping:

“Het algoritme houdt nu tot in de kleinste details rekening met persoonlijke interesses en leesgedrag van gebruikers. Als je bijvoorbeeld van longreads en van sport houdt krijg je naar verhouding meer lange sportartikelen te zien.”

Tot nu toe zijn artikelen van 120 kranten en tijdschriften te lezen via Premium. NRC doet vooralsnog niet mee met Blendle Premium. Hoewel Blendle inmiddels ook in de Verenigde Staten en Duitsland actief is, is de premiumdienst vooralsnog alleen in Nederland beschikbaar.

Blendle, in april 2014 opgericht, heeft in Nederland 150.000 betalende lezers, die minimaal één keer hun tegoed hebben opgewaardeerd.