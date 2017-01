Benieuwd hoe vaak je naam voorkomt? Zoek het hier op

Heet je Anna, Tess of Emma? Dan heb je er in 2016 bijna zevenhonderd naamgenoten bijgekregen. Onder pasgeboren jongetjes was Daan in 2016 de populairste kindernaam, zo maakte de Sociale Verzekeringsbank donderdagochtend bekend. Maar ook veel ouders noemden hun zoontje Noah of Sem.

Ga je liever op zoek naar de meest creatieve en minst voorkomende namen van 2016, zoals Jayhvi’lliano, Efrenzjeeniek en Kichairëlson. Kijk dan vooral eens onderaan in de lijsten met de populairste jongensnamen en meisjesnamen.