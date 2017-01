Afgewezen seks

Wie als vrouw carrière wil maken bij de Amerikaanse tv-zender Fox News, moet niet vies zijn van wat losse mannenhandjes. Vooral de bazen willen na een drukke werkdag zo’n aantrekkelijke, blonde presentatrice ook weleens buiten de studio testen.

Het begon in 2014 met de onthulling dat Fox-directeur Roger Ailes, een man met een Alfred Hitchcock-achtig hoofd, een tv-producente opslag had beloofd in ruil voor seksuele gunsten. Ailes ontkende. Daar kwamen vorig jaar soortgelijke klachten bij van de tv-presentatrices Gretchen Carlson, Megyn Kelly en een handvol anderen.

Directeur Rupert Murdoch had toen al genoeg van Ailes en stuurde hem weg met een ontslagvergoeding van liefst 40 miljoen dollar. Gretchen Carlson kreeg van Fox 20 miljoen dollar schadevergoeding. Ailes’ losse handjes hebben het bedrijf dus 60 miljoen dollar gekost, een wel erg kostbare vorm van betaalde liefde.

Inmiddels is bekend geworden dat in de weken na het ontslag van Ailes ook Bill O’Reilly, de roemruchte conservatieve tv-host van Fox, van seksuele intimidatie werd beschuldigd, ditmaal door presentatrice (ook blond) Juliet Huddy. In 2011, toen hij nog veel invloed op haar werk had, zou hij wraak genomen hebben nadat zij zijn seksuele avances had afgewezen.

Volgens The New York Times zou Fox de klacht van Huddy hebben afgekocht met miljoenen dollars aan zwijggeld. Het betrof ook een oudere klacht van haar tegen Fox-directeur Jack Abernethy. Alle genoemde heren ontkennen, maar het valt wel op dat Fox braaf blijft betalen om van de beschuldigingen af te komen.

Het aanvaarden van zwijggeld krijgt wat weinig aandacht in het artikel, want de vraag blijft: komen de daders daar niet te gemakkelijk mee weg? Ook kan de verdenking rijzen dat de slachtoffers meer op geld uit zijn dan op de vervolging van de daders.

Achteraf blijkt dat O’Reilly al eerder, in 2004, een vrouwelijke producer had lastig gevallen. Hij raadde haar aan een vibrator te kopen en belde haar masturberend op terwijl hij haar zijn seksuele fantasieën vertelde. Juliet Huddy viel hij op dezelfde telefonische manier lastig. Ook gaf hij haar de sleutel van zijn hotelkamer met het verzoek hem daar na de show op te zoeken. Toen ze hem afhield, begon hij wraak te nemen, bijvoorbeeld door haar niet meer voor te bereiden op bepaalde programmaonderdelen en haar te vervangen in zijn show.

The New York Times publiceerde onder het artikel een aantal interessante lezersreacties. ‘James’ schrijft: „Weer een ernstige reden waarom wij zeer argwanend moeten zijn tegenover degenen die altijd over familiewaarden schreeuwen.” ‘Steve’: „Het old boys network dat zelfbeleden religieuze waarden en conservatieve idealen in stand houdt en krijst over het kwaad van links. Wat een gehuichel. Megyn en Gretchen, waarom hebben jullie zo lang gewacht?”

Humoristischer is ‘Glen’: „Om de seksuele neigingen van zijn mannelijke sterren in de naam te weerspiegelen, zou het Rabbit News moeten heten.”

Memorabel is vooral de reactie van een moeder, Kate McGath: „Mijn advies aan mijn aantrekkelijke blonde dochter: maak nooit een afspraakje met je baas, en ga nooit naar de kamer van een man als hij een zakenpartner is. Als het van invloed is op je carrière – het zij zo.”