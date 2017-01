NRC checkt: ‘9 van de 10 vrouwen vinden een man met een kat aardiger’

De aanleiding

Het maandblad Linda bevat al tien jaar een rubriek ‘Cijfers en zo’. Ook in de laatste editie staan weer verschillende stellingen, zoals dat mannen die een pakje of meer per dag roken 40 procent meer kans op erectieproblemen hebben, dat Nederlanders per jaar 32 miljoen kilo drop eten, en dat 54 procent van de vreemdgaande mannen op het schoolplein flirt met 39 procent van de vreemdgaande vrouwen. De meest prominent vormgegeven stelling luidt dat negen van de tien vrouwen een man met een kat aardiger vinden dan een man zonder.

Waar is het op gebaseerd?

De schrijfster van de rubriek stuurt een link naar een bericht van persbureau PR Newswire. Dat meldt dat in opdracht van de Engelse organisatie Cats Protection onderzoek is verricht naar hoe vrouwen en mannen denken over mannen met katten. Het onderzoek is al dertien jaar oud, vertelt Cats Protection, en het volledige rapport met alle resultaten heeft men niet meer. Het onderzoek is uitgevoerd door een psycholoog van de University of Warwick in Coventry. Haar naam is June McNicholas. Zij is tien jaar geleden vertrokken bij de universiteit. Hoe het haar daarna is vergaan, is onduidelijk.

We moeten het doen met de uitgebreide weergave in het persbericht. Er zijn 790 Engelsen ondervraagd over de relatie tussen mens en kat. De belangrijkste conclusie is dat het bezit van een huisdier mannen aantrekkelijker maakt voor vrouwen, en dat 90 procent van de alleenstaande vrouwen mannen met een kat bovendien aardiger en zorgzamer vindt.

En, klopt het?

Een gezond wantrouwen is op z’n plaats: het onderzoek werd verricht tijdens een campagne om mannen ertoe te bewegen een kat in huis te nemen. De conclusie dat een kat mannen aantrekkelijker maakt is dan natuurlijk welkom. „Moderne mannen”, wordt onderzoeker McNicholas in het bericht geciteerd, „genieten evenzeer van het geven van liefde en zorg aan hun katten als vrouwen”.

Nederlandse deskundigen reageren sceptisch. „Ik kan me wel iets voorstellen bij het idee dat mannen die een kat verzorgen een zachter karakter hebben dan bijvoorbeeld mannen met een hond”, zegt Marie-José Enders, bijzonder hoogleraar antrozoölogie, de relatie tussen mens en dier, aan de Open Universiteit in Heerlen. Maar of het klopt? „Het zijn allemaal projecties.” Zij noemt de Engelse June McNicholas een „erg gerespecteerd” onderzoeker. Ook wil ze wel kwijt dat wetenschappelijk onderzoek meestal uitwijst dat mensen via hun huisdieren gemakkelijker contact maken met andere mensen, en ook actiever en gezonder zijn.

Dierenbeschermers hebben er geen mening over. „Of mannen aantrekkelijk gevonden worden, daar worden wij niet warm of koud van”, zegt een medewerker van de Sophia-Vereeniging die dierenleed bestrijdt.

Ten einde raad raadplegen we bioloog Midas Dekkers. Van het nieuws uit de Linda is hij niet op de hoogte. „Maar ik kan me moeilijk voorstellen dat dit is gebaseerd op grondig onderzoek.” Bovendien gaan stellingen als deze uit van dezelfde „vooroordelen” die leiden tot soortgelijke stellingen zoals dat mensen die van poezen houden, „veel naar theater gaan, de VPRO-gids lezen en in Amsterdam wonen”. Zulke beweringen zijn „psychologie van de ijskoude grond”. Overigens verbaast de stelling Dekkers wel, want als we uitgaan van het idee dat poezen vrouwelijk gevonden worden, nog zo’n vooroordeel, dan zijn mannen met een kat voor vrouwen helemaal niet aantrekkelijk. „Een poes is dan een rivaal. Een hond niet.” Maar goed: „Deze redenering is evenzeer psychologie van de koude grond.”

Conclusie

Het is mogelijk dat een grote meerderheid van de vrouwen het idee heeft dat mannen met een kat aardiger zijn dan mannen zonder. Maar het onderzoek is gedateerd, de uitkomsten wellicht enigszins gestuurd, en het resultaat wordt niet ondersteund door ander onderzoek. Daarom is deze stelling niet te checken.