Wereldwijd minder geweld tegen christenen

Er is vorig jaar minder ‘openlijk geweld’ gebruik tegen christenen. Dat meldt de organisatie Open Doors, die woensdag voor e 25ste keer het jaarlijkse rapport Ranglijst Christenvervolging publiceert. Van de 2,48 miljard christenen wereldwijd, worden er minimaal 215 miljoen vervolgd.

Uit de cijfers blijkt dat vorig jaar 1207 christenen zijn vermoord om hun geloof. Een jaar geleden waren dat er nog 1207. Naast deze flinke daling nam ook het aantal beschadigde kerken af: van 2425 in 2015 naar 1329 vorig jaar. De meesten van deze doden vielen in Nigeria (695), Pakistan (76) en Kenia (37).

Meer christenen vervolgd

Hoewel het geweld tegen christenen afneemt, signaleert Open Doors dat de druk op christenen toeneemt. Wereldwijd wordt één op de elf christenen vervolgd omdat zij zich actief uitspreken voor hun geloof.

De organisatie maakte een ranglijst met vijftig landen waar christenen vervolgd worden; in 32 van deze landen werd een hogere mate van vervolging geconstateerd. In Noord-Korea worden christenen, net als in andere jaren, in 2016 het actiefst vervolgd. Niemand is daar vrij van vervolging. Ook in Somalië, Soedan en Syrië lopen christenen gevaar.

Extremisme en religieus nationalisme

In Azië signaleert de organisatie de opkomst van meer religieus nationalisme. In India, wat een hindoeïstische cultuur heeft, worden volgers van andere geloven gediscrimineerd. De partij van de zittende president Modi is volgens Open Doors actief in het promoten van de koppeling tussen de Indiase nationaliteit en het hindoeïsme. Deze vorm van nationalisme zou voor meer christenvervolging zorgen. De organisatie vreest dat omringende landen het Indiase voorbeeld zullen volgen.

In sub-Sahara Afrika neemt de invloed van radicale islam toe; in groeiende mate worden die opvattingen niet alleen door terreurgroeperingen maar ook door de normale bevolking overgenomen. In onder meer Nigeria en Somalië is terreurgroep Boko Haram actief.