Volkswagen gevrijwaard van vervolging na schikking dieselschandaal

Volkswagen is in het zogeheten dieselschandaal een schikking overeengekomen met het Amerikaanse ministerie van Justitie. De Duitse autobouwer erkent schuld aan samenzwering, tegenwerking van de rechtsgang en schending van de Amerikaanse milieuwetten - en zal 4,3 miljard dollar aan boete en schadevergoeding betalen. Dat maakten het ministerie van Justitie in Washington en VW woensdagavond bekend.

Het akkoord vrijwaart het concern, maar niet individuele managers, van strafvervolging in de kwestie. Woensdag kondigden Amerikaanse openbare aanklagers namelijk ook aan tegen zes Volkswagen-functionarissen een strafzaak te beginnen. Onder hen is de Duitse man die afgelopen weekeinde op het vliegveld van Miami werd gearresteerd.

„De pogingen van Volkswagen om onder de regels voor uitstoot van uitlaatgassen uit te komen, en valselijk goedgekeurde auto’s in het land te importeren”, zei minister van Justitie Loretta Lynch, „is een flagrante schending van onze wetten op het gebied van milieu, consumentenbescherming en financiële regels”. Voor Lynch moet de zaak laten zien dat de VS concerns en hun bestuurders voor misdadige praktijken ter verantwoording roepen.

„VW”, zei topman Müller, „betreurt de handelwijze die tot de dieselcrisis heeft geleid ten diepste en oprecht”.

In totaal heeft VW in de Verenigde Staten 590.000 dieselauto’s voorzien van de frauduleuze software. Die zorgt ervoor dat de auto’s in testsituaties een aanzienlijk lagere uitstoot van schadelijke gassen hebben dan op de weg. In 2015 erkende Volkswagen de grootscheepse misleiding. Vorig jaar trof het bedrijf al een civiele schikking, ter waarde van zo’n 17 miljard dollar, met onder meer autodealers en Volkswagen-bezitters in Amerika. In Europa staat het bedrijf ook nog een aantal zaken te wachten - van klanten, overheden en beleggers.