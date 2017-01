VolkerWessels wil mogelijk naar de Amsterdamse beurs

Familiebedrijf VolkerWessels wil naar de Amsterdamse beurs, meldde Het Financieele Dagblad woensdag. Het bouwbedrijf zou een beurswaarde krijgen van 1,5 tot 2 miljard euro. VolkerWessels bevestigt in een persbericht dat het een „mogelijke” beursgang „onderzoekt”.

Dat onderzoek „vloeit voort uit de wens van de aandeelhouder van VolkerWessels, de familie Wessels, om haar kapitaal meer te spreiden”. Het bedrijf is eigendom van Reggeborgh, het investeringsvehikel van de familie. De bestuurders en commissarissen, onder wie Dik Wessels en zijn schoonzoon Henry Holterman, kijken daarom naar „strategische opties”.

Een woordvoerder van VolkerWessels wil niets zeggen over de timing van de eventuele beursgang.

De familie is van plan om bestaande aandelen te verkopen, niet om nieuwe aandelen uit te geven. En niet alle aandelen gaan in de verkoop. De familie benadrukt in het persbericht dat zij als „langetermijnaandeelhouder” aan het bedrijf verbonden blijft. Het is onbekend hoeveel aandelen de familie zelf in handen wil houden.

Jan de Ruiter, voormalig bankier van ABN Amro en Royal Bank of Scotland, wordt de nieuwe bestuursvoorzitter. Nu heeft VolkerWessels geen bestuursvoorzitter. Sinds 2013 heeft het bedrijf een „collegiaal bestuur”, zegt een woordvoerder, zonder leider. Daarvoor had VolkerWessels wel een bestuursvoorzitter: Gerard van de Aast. Hij werd in 2013 de topman van het nu failliete installatiebedrijf Imtech.

Geen beursdebuut

Het bouwbedrijf maakt geen debuut op de beurs. Toen bouwbedrijf Wessels in 1990 het kleinere, maar beursgenoteerde IBB Kondor kocht, kreeg het er een beursnotering bij. In 2003 haalde Dik Wessels het bedrijf er weer vanaf. Sinds 2013 is het bedrijf volledig in handen van de familie, na terugkoop van het belang van private-equitybedrijf CVC.

VolkerWessels komt voort uit de bedrijven van Adriaan Volker en Arend Wessels. Volker vestigde zich in 1854 als aannemer in Sliedrecht, timmerman Wessels begon in 1933 een bedrijf in Rijssen. In 1968 volgde zoon Dik Wessels hem op. In 1997 besloten de twee bedrijven te fuseren.

Na Bam is VolkerWessels het grootste bouwbedrijf van Nederland. In 2015 maakte het bedrijf 125 miljoen euro winst bij een omzet van 4,9 miljoen euro. Er werken ongeveer 15.000 mensen.

Behalve in de bouw werkt VolkerWessels aan projecten in de infrastructuur en energie en telecom. Een van de huidige projecten is de bouw van Pandasia in Ouwehands Dierenpark, het pandaverblijf van de twee reuzenpanda’s Wu Wen en Xing Ya die naar verwachting dit jaar vanuit China naar Nederland komen.

Terwijl andere bouwers als Ballast Nedam en Heijmans het de afgelopen jaren moeilijk hadden, is VolkerWessels niet in de financiële problemen geraakt. Ballast Nedam is na verschillende reddingsoperaties van de beurs verdwenen en ondergebracht bij de Turkse bouwer Renaissance. Het beursgenoteerde Heijmans heeft vorige maand 15 miljoen euro opgehaald met de verkoop van een dochterbedrijf.

De familie Wessels is een van de rijkste families van Nederland. Dik Wessels staat op nummer twee in de ‘rijkenlijst’ van zakenblad Quote, na Randstad-oprichter Frits Goldschmeding. Wessels heeft een geschat vermogen van 3,3 miljard euro.