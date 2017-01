Realitysoap Peter Jan Rens is uitlachtelevisie als gebruikelijk

Elke maandag tipt de mediaredactie boeiende programma’s, series en films. Stuur mij NRC Kijktips

Er steken een paar losse draadjes uit de ophef over de realitysoap Peter Jan en Virginia: Doen Ze ‘t of Doen Ze ‘t Niet? (RTL 5). Die barstte los in de (sociale) media na een verontwaardigde column van Youp van ‘t Hek, uitmondend in een fel verwoorde persoonlijke aanval op het gebrek aan integriteit van Erland Galjaard, programmadirecteur van RTL Nederland.

Eerste verbazing: sommigen die zich in de discussie mengden, zeiden erbij dat ze natuurlijk niet naar het programma gekeken hadden. Dus laten we daar maar eens mee beginnen.

Wat mij betreft is er weinig nieuws onder de zon. RTL zendt al jaren dit soort programma’s uit, waarin aan de onderkant van de samenleving verkerende, maar schilderachtige en verbaal sterke landgenoten laten zien hoe ze proberen te (over)leven. Ik noem Oh Oh Cherso over alcoholmisbruik van Hagenezen op vakantie en de talloze spin-offs, waaronder inmiddels acht met Samantha de Jong (voorheen ‘Barbie’) in de hoofdrol.

Maar als ik zelden in een stadion kwam en daar voor het eerst hooligans ontmoette, zou ik ook moord en brand schreeuwen.

Het verschil is misschien dat Peter Jan Rens (66) een gevallen Bekende Nederlander is, ooit bekend als Meneer Kaktus en presentator van de show Doet Ie ‘t of Doet Ie ‘t Niet?. De vraag is nu of het huwelijk met Virginia, de 43 jaar jongere moeder van zijn dochter Djelisa (2), door zal gaan. De kinderlijke narcist en zijn nogal snel ontbrandende aanstaande vrouw vliegen elkaar voortdurend in de haren, bijvoorbeeld als hij zijn kind een ijsje geeft als ontbijt en de moeder dat vanuit haar bed via de spycam waarneemt. Dan maakt ze de verkering uit over de telefoon.

Tekst gaat verder onder de video

Het gedoe waar je je als brave burger over kunt blijven opwinden (een bruidsjurk van 1500 of 85 euro, een broertje dat niet wil werken, eten bestellen bij de snackbar) wordt met gevoel voor het genre uitgevent. De voice-over vliegt nog het hardst uit de bocht, wanneer die ten overvloede constateert dat Virginia voluptueus is: „Als ze haar beha aan de waslijn hangt, is er bij de buren zonsverduistering.”

Natuurlijk is het tinnef, exploitatie en neerbuigende uitlachtelevisie. Het aan lager wal verkerende liefdespaar lijkt er echter van op te knappen, en niet alleen in financieel opzicht. Rens hervindt zelfs iets van zijn vroegere vermogen tot amuseren en stunten. Maar hij blijft neergezet worden als machteloze oude bok met een zeurende, veel te jonge vrouw.

Er kijken relatief weinig mensen naar (deze week 344.000), maar de schoorsteen van RTL rookt wel van dit soort niet al te dure reality shows, al sinds vele jaren.

Het vreemdste was wel de tweet van Galjaards echtgenote Wendy van Dijk in het weekend: „Erland werkt bij RTL, hij is niet RTL.” Daar zou je uit kunnen afleiden dat de programmadirecteur het niet alleen voor het zeggen heeft en ook niet zo gelukkig zou zijn met excessen bij de hulptelevisie (daar bood hij al eerder excuses voor aan) en dit soort exploitatie van mensen met weinig andere keuze dan zo’n aanbod met beide handen aannemen.

@Marcroeptwat @youpvanthek @nrc Erland werkt bij RTL. Hij IS geen RTL. Zou @youpvanthek moeten inzien. Goede tip van een vriend misschien? — Wendy van Dijk (@Wendy_Ushi) 7 januari 2017

Het is een spagaat: Galjaard wil RTL minder plat maken, meer kwaliteit tot stand brengen. Een loffelijk streven, maar vooralsnog blijkt dat de kwadratuur van de cirkel. Er is net een vacature voor programmadirecteur KRO-NCRV.