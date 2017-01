Trump: zakenbelangen draag ik over aan zoons

Donald Trump geeft de controle over al zijn bedrijven over aan zijn zoons. Dat zei hij op woensdagavond tijdens zijn eerste persconferentie sinds de presidentsverkiezingen. Volgens zijn advocate Sheri Dillon neemt hij “alle realistisch mogelijke stappen” om zich van zijn zakenbelangen te ontdoen. Daarnaast bekrachtigde Trump zijn eerdere beloften over het vervangen van Obamacare en haalde hij hard uit naar de Amerikaanse inlichtingendiensten.

Trump liet tijdens de persconferentie een aantal grote pakken papier zien, die volgens hem nodig waren geweest om al zijn zakenbelangen over te dragen. Zijn zakenbelangen worden in een trustfonds geplaatst en overgedragen aan zijn zoons, Donald Trump Jr. en Eric Trump. Ook verlaat zijn dochter Ivanka haar positie bij de Trump Organization. Ze verhuist met haar man Jared Kushner naar Washington DC. Daar zal Kushner Trump gaan adviseren.

Het Trump-imperium gaat “geen buitenlandse deals” maken terwijl hij president is, aldus Trump. Eerder had hij nog op twitter gezegd dat de Trump Organization helemaal geen nieuwe deals aangaat tijdens zijn presidentschap.

realDonaldTrump Donald J. Trump Presidency. Two of my children, Don and Eric, plus executives, will manage them. No new deals will be done during my term(s) in office. 13 december 2016 @ 04:32

Niet realistisch

Verder heeft zijn team “naar verschillende mogelijkheden gekeken”. Die waren volgens advocate Dillon echter niet realistisch. “Als Trump zijn bedrijf helemaal verkoopt, dan ontvangt hij nog steeds royalty’s voor zijn naam. Dat is ook belangenverstrengeling.” Het zou daarom ook onmogelijk zijn om al zijn bezittingen in een zogeheten ‘blind trust’ te zetten, een constructie waarbij derden het bedrijf leiden en Trump niks te horen krijgt over wat zijn bedrijf zoal doet. “Trump kan niet doen alsof hij zijn naam en dus zijn merk niet kent. En je kan Trump niet vragen om het bedrijf dat hij zelf gebouwd heeft kapot te maken.”

Het geld dat Trump verdient wanneer buitenlandse diplomaten zijn hotels bezoeken, gaat naar de Amerikaanse staatskas, aldus Dillon. Op die manier hoopt hij de schijn dat hij cadeaus ontvangt van buitenlandse mogendheden te vermijden, ook al “is een hotelbezoek geen cadeau”.

Inlichtingendiensten

Maar Trump liet vooral weten dat hij kwaad is op de inlichtingendiensten vanwege de aantijgingen over zijn banden met Rusland die op dinsdagavond onder de aandacht kwamen. De inlichtingendiensten zouden het belastende maar onbevestigde rapport “gelekt” hebben naar de pers. Hij noemde dat “iets wat ze in nazi-Duitsland zouden doen.”

“Zieke mensen hebben het bij elkaar geschraapt. Het is allemaal nepnieuws. Het zou nooit gepubliceerd hebben mogen worden. Op wat er tijdens een bijeenkomst met inlichtingendiensten vertrouwelijk is gedeeld, kan ik niet ingaan. In Rusland hangen overal camera’s dat weet ik. Ik heb altijd gezegd, ook toen Miss Universe in Moskou werd georganiseerd dat mensen moeten oppassen, anders ben je ’s avonds op tv.”

Website Buzzfeed, die het volledige rapport publiceerde, en CNN moesten het ook ontgelden. “Nepnieuws”, aldus Trump. De CNN-journalist ter plekke mocht geen vragen stellen. In een persverklaring liet CNN naderhand weten dat hun berichtgeving “onterecht” op één hoop met Buzzfeed wordt gegooid. “Wij zijn voorzichtig geweest en hebben geen onbevestigde informatie naar buiten gebracht.”

Rusland

Trump erkende dat Rusland verantwoordelijk was voor de hack op de Democratische partij. Hij ontkende tegelijkertijd dat de Republikeinse partij ook gehackt is. Hacken is een “groot probleem”, zei Trump. “Binnenkort zit Mike Pompeo aan het hoofd van de CIA. Daarna brengen de inlichtingendiensten me binnen 90 dagen een rapport over hoe we onze cyberbeveiliging kunnen verbeteren.” Op het moment zou het bar slecht gesteld zijn met de beveiliging van het internet in de Verenigde Staten.

Hij kreeg nog een aantal vragen over Rusland voor de kiezen. “Als Poetin Donald Trump aardig vindt, dan vind ik dat een pluspunt”, aldus Trump. Om vervolgens stellig te benadrukken: hij heeft “geen deals met Rusland en geweigerd om deals te maken met Rusland.” Hij ontweek echter de vraag of zijn voorgedragen ministers banden hebben met het land.

“Als ik de leiding heb, dan zal Rusland veel meer respect voor ons hebben.”

Ten slotte bekrachtigde hij nog eerdere beloften: Obamacare moet zo snel mogelijk “afgeschaft en vervangen worden”, het liefst op dezelfde dag. De muur met Mexico komt er en de Mexicanen zullen er naderhand voor betalen, maar hij heeft “geen zin om anderhalf jaar lang te onderhandelen voordat we beginnen”. En hij zal “de beste banenproducent zijn die God ooit gemaakt heeft”.

