Topman Samsung verdachte in schandaal Zuid-Korea

De vicevoorzitter van elektronicabedrijf Samsung is verdachte in het schandaal rond de Zuid-Koreaanse president Park Geun-hye. Volgens Reuters moet Jay Y. Lee, die de dagelijkse landing voert bij de onderneming, zich donderdag bij de Koreaanse justitie melden voor verhoor.

Lee is de zoon van de voorzitter van het Zuid-Koreaanse bedrijf en wordt ook wel de “kroonprins van Samsung” genoemd. Onderzocht wordt of er al dan niet een relatie is tussen een gelddonatie van 25 miljoen dollar (23,7 miljoen euro) van Samsung aan stichtingen van de omstreden vertrouwelinge van president Park, Choi Son-sil, en een besluit van de overheid om een fusie van twee bedrijfsonderdelen te steunen.

In december ontkende Lee tijdens een parlementaire hoorzitting dat er sprake is geweest van omkoping. De Zuid-Koreaanse president Park is verwikkeld in een schandaal waarbij haar vertrouwelinge Choi Son-sil grote Koreaanse bedrijven overgehaald zou hebben tientallen miljoenen dollars te doneren aan stichtingen die zij zelf beheert. Ook gaat de verdenking dat Choi zich met staatszaken zou hebben bemoeid, iets wat Park tot nu toe altijd heeft ontkend.

In december besloot het parlement van het land een afzettingsprocedure tegen Park in te stellen. Choi zit al enige maanden in voorarrest. Haar 20-jarige dochter werd onlangs gearresteerd in Denemarken omdat ze wordt gezocht door de Zuid-Koreaanse autoriteiten.