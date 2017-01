Thuiskok: Koninginnesoep

Hoewel deze soep u vast doet denken aan ons koningshuis, heeft de oorsprong van het recept daar niets mee te maken. De soep komt uit Frankrijk en werd gemaakt met luxe partijzen. In de loop der jaren werd de soep echter steeds meer versimpeld en tegenwoordig is het niet meer dan een gebonden kippensoep, soms met een beetje room. In dit recept zit kalfspoelet, een stuk kookvlees dat meestal wordt gebruikt voor soep en ragout.

Het recept komt uit een kookboek uit 1724 dat door de samensteller toepasselijk het Hollands Kookboek werd genoemd. Maar het is oorspronkelijk een recept van de Franse chef François Massialot, die nog kookte voor de broer van de Franse koning Lodewijk XIV. Snijd de kipfilet in stukken en pocheer met de kalfspoelet 10 minuten in gezouten water. Kook de eieren 6 minuten, laat ze schrikken, pel ze en haal de eidooiers eruit. Doe het vlees, de eidooiers, het amandelmeel en het broodkruim in de blender met 850 milliliter vleesfond (houd 50 milliliter apart) en draai tot puree. Snijd de korsten van de boterhammen. Doe de puree in een pan en breng tegen de kook aan. Verwarm ook de achtergehouden vleesfond. Leg in ieder soepbord een snee brood en schep er een lepel vleesfond over. Giet de pureesoep over het brood. Strooi tot slot wat granaatappelpitjes erover.