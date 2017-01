Stormachtig begin Trump-era

Wie komt er volgende week vrijdag eigenlijk aan de macht in Washington? Dat lijkt een open deur, maar het is misschien eerder een open vraag nu zich een machtsstrijd lijkt af te spelen rondom Trumps presidentschap.

De Amerikaanse website Buzzfeed publiceerde vannacht een rapport waarin de informatie zou staan die Rusland over Donald Trump bezit en die hem chantabel zou maken. De site zette het rapport online nadat CNN meldde dat Rusland over deze informatie beschikt en dat de aanstaande Amerikaanse president daar afgelopen vrijdag door de Amerikaanse inlichtingendiensten van op de hoogte is gesteld. Volgens Buzzfeed is het rapport samengesteld door een voormalige Britse inlichtingenmedewerker. Buzzfeed stelt de aantijgingen niet te hebben kunnen verifiëren. Wel zou het enkele fouten hebben geconstateerd, waaronder de verkeerde spelling van een bedrijfsnaam. Wat staat er in het rapport? Dat het Russische bewind Donald Trump al vijf jaar steunt, en tegelijk belastende informatie over hem verzamelt, om verdeeldheid in het Westen te zaaien en Trump te kunnen chanteren. Trump zou aantrekkelijke Russische vastgoeddeals die hem werden aangeboden hebben geweigerd, maar zou wel belastende Russische inlichtingen over de Democratische partij hebben geaccepteerd. Bovendien zouden er beelden zijn gemaakt van Donald Trump in het Moskouse Ritz Carlton Hotel in een kamer waar eerder het echtpaar Obama heeft geslapen. Op het bed waar de Obama’s sliepen zou Trump enkele prostituees ‘golden showers’ (door urineren) hebben laten uitvoeren. Informatie over en beelden van ‘Trumps persoonlijke obsessies en seksuele perversie’ zouden het voornaamste ‘kompromat’ (compromiterend materiaal) zijn waarover de Russen beschikken. Het tientallen pagina’s tellende rapport bevat verder gedetailleerde informatie over, onder meer, ontmoetingen tussen medewerkers uit het team van Trump en hooggeplaatse Russische regeringsfunctionarissen in Moskou en Praag. Bij een van die ontmoetingen, afgelopen juli, zou er bij Trumps adviseur Carter Page op zijn gehint dat Moskou beschikt over ‘kompromat’ met betrekking tot Trump om hem tijdens een eventueel presidentschap te bewegen tot inschikkelijkheid bij kwesties als de economische sancties tegen Rusland. De mate van details doet vermoeden dat het voor inlichtingendiensten en media mogelijk moet zijn om in de komende maanden vast te stellen of delen van het rapport op waarheid berusten.

Hebben de Russen directe invloed op Trump, zoals het document suggereert met ongeverifieerde beschuldigingen dat Rusland belastende informatie over Trump bezit, door website Buzzfeed online geplaatst?

Of is het eerder de CIA die de aantredend president, die eerdere conclusies van de dienst over Russische manipulatie van de verkiezingen in steeds honend van tafel schoof, pal voor zijn aantreden een niet mis te verstane waarschuwing geeft?

Die laatste dynamiek lijkt een belangrijke rol te spelen bij de stormachtige ontwikkelingen van dinsdag. Het is ongebruikelijk dat geheime diensten politici officiëel inlichten over ongeverifieerde informatie. Dat de gezamenlijke geheime diensten, naar dinsdag bleek, vorige week toch een aanhangsel over de voor Trump belastende informatie voegden bij hun rapport met bewijzen over inmenging in de Russische verkiezingen, kan bedoeld zijn als een extra poging hem te doordringen van de ernst van de Russische inmenging– en en passant van het feit dat voor een president van de VS niet alles geoorloofd is.

Een woordvoerder van de vertrekkende regering Obama zei tegen CNN, dat de zaak onthulde: „Ik heb het idee dat de vertrekkende regering en de geheime diensten dit op een rij zetten om duidelijk te maken dat dit tot op de bodem uitgezocht wordt, geëvalueerd en dat er naar gehandeld wordt.” Tegelijk met Trump treden volgende week ook nieuwe directeuren van de geheime diensten aan.

Foto AFP

Trump en Obama werden vorige week vrijdag ingelicht over het bestaan van de aantijgingen, die afkomstig zijn van een voormalig medewerker van de Britse inlichtingendienst M16. Deze zou op basis Russische bronnen een aantal memo’s hebben opgesteld, met voor Trump compromitterende aantijgingen op het persoonlijke en financiële vlak. Zo zou er tijdens de verkiezingen voortdurend contact zijn geweest tussen Trumps campagneteam en Moskou, en zou Trump in 2013 in een hotel in Moskou zijn gefilmd tijdens een ontmoeting met prostituees.

De Brit die de informatie verzamelde is nu consultant en deed zijn werk aanvankelijk op verzoek van Republikeinse rivalen van Trump bij de voorverkiezingen, later voor de Democraten. Maar de geheime diensten beschouwen hem als betrouwbaar, en gingen daarom over tot het inlichten van belangrijke Congresleden, Obama en Trump. Deze laatste leek gisteravond op het uitlekken van de briefing te reageren toen hij in hoofdletters twitterde: „Nepnieuws - een complete politieke heksenjacht!”

De onthullingen van dinsdag vestigen in een chaotisch verkiezingsjaar opnieuw de aandacht op de cruciale, potentiëel ontwrichtende rol van de inlichtingendiensten bij de machtsoverdracht. FBI-directeur James Comey wordt er door Democraten van beschuldigd de campagne van Clinton cruciaal te hebben gehinderd door pal voor de verkiezingen gedurende korte tijd het onderzoek naar haar emails te heropenen. Opmerkelijk was dat Comey, die dinsdag in een hoorzitting voor de inlichtingencommissie van de Senaat getuigde over de Russische inmenging in de verkiezingen, weigerde te antwoorden op herhaalde vragen of de FBI onderzoek doet naar Trumps banden met Rusland. Uit de laatste ontwikkelingen blijkt dat de geheime diensten Trump wel degelijk in het vizier houden. Uit berichtgeving in The Washington Post bleek rond de verkiezingen dat binnen de FBI een contingent sterk op de hand was van Trump.

De voedingsbodem voor speculatie over connecties van Trump en zijn entourage met Rusland wordt versterkt doordat Trump zijn belastingaangiftes niet openbaar heeft gemaakt, waardoor geen inzicht bestaat in het wereldwijde web van zijn transacties, schulden, partnerschappen en andere potentiële valkuilen voor chantage. Ook bestaat, negen dagen voor Trumps aantreden, nog geen duidelijkheid over hoe de president zijn zakelijke en presidentiële verantwoordelijkheid denkt te gaan scheiden. Trump zou hierover vandaag, op een lang verwachte ‘algemene nieuwsconferentie’ in Trump Tower, informatie verschaffen.