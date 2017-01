Op een ochtend vond ik een briefje achter de ruitenwisser van mijn auto met de volgende inhoud:

‘Geachte eigenaar, mocht de schade aan uw voorbumper er gisteren nog niet hebben gezeten, dan kunt u deze verhalen op de Volkswagen Golf met kenteken xx-xx-xx verderop in de straat. Groeten, twee oplettende burgers.’

Het was de Volkswagen van mijn echtgenote.

