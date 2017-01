‘Rusland bezit belastende informatie over Trump’

Rusland zou in het bezit zijn van belastende informatie over Donald Trump die hem mogelijk chantabel maakt. Het zou gaan om compromitterende zaken op het persoonlijke en financiële vlak, schrijft het Amerikaanse CNN, die onderzoek deed naar de kwestie. De directeuren van de belangrijkste inlichtingendiensten hebben hem en de huidige president, Barack Obama, daarover vorige week bijgepraat. Het nieuws is door een overheidsfunctionaris tegen de zender bevestigd.

De informatie staat in een document van twee pagina’s dat als bijlage is toegevoegd aan het rapport over de Russische bemoeienis bij de Amerikaanse verkiezingen. Het Kremlin mengde zich actief in de strijd om het Witte Huis door in te breken bij de Democraten en informatie over Hillary Clinton door te spelen naar publicatieplatform WikiLeaks.

Het is nog onzeker of de informatie authentiek is: een voormalig medewerker van de Britse inlichtingendienst M16 zou zich baseren op Russische bronnen en op basis daarvan een aantal memo’s hebben opgesteld. De Brit is nu consultant en stelde de documenten in eerste instantie samen op verzoek van tegenstanders van Trump bij de Republikeinse voorverkiezingen.

Al in augustus 2016 zou de Brit zijn bevindingen aan een FBI-medewerker in Rome hebben gepresenteerd, waarna de inlichtingendienst de achtergrond van de man is nagegaan. Volgens de “>Washington Post is op basis van dit onderzoek geconcludeerd dat de man betrouwbaar is en de informatie daarom serieus genomen moet worden.

‘Constant contact tussen Rusland en team Trump’

Wat de belastende informatie exact is, is nog onduidelijk. Uit de verzamelde informatie zou het beeld ontstaan dat er tijdens de verkiezingsperiode constant contact is geweest tussen het team van Trump en Moskou. Website BuzzFeed stelt in het bezit te zijn van de memo’s met informatie, maar ook daarvan is de authenticiteit nog onbevestigd.

Ook de Britse krant The Guardian stelt de documenten te hebben ingezien en schrijft dat het Moskou Trump een aantal vastgoeddeals heeft aangeboden. De Republikein zou deze hebben geweigerd, maar wel zou wel een “constante stroom aan informatie vanuit het Kremlin” hebben ontvangen, onder meer over zijn politieke rivalen.

Rusland zou de belastende zaken mogelijk kunnen inzetten om Trump te chanteren wanneer deze vanaf 20 januari het stokje officieel overneemt van Barack Obama. Omdat de top van inlichtingendiensten en een aantal vooraanstaande leden van het Congres reeds op de hoogte waren van het bestaan van de memo’s, is besloten zowel de huidige als aankomend president vorige week bij te praten, schrijft de Washington Post.

Trump heeft nog niet officieel op de beschuldigingen gereageerd. Wel tweette hij afgelopen nacht: “Nepnieuws - een complete politieke heksenjacht!”