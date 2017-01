Regen maakt ‘Dakar’ nog zwaarder

Extreme temperatuurverschillen, nog meer kilometers in zand en stof, nog meer passages in zuurstofarm hooggebergte. ‘Dakar’ moet vooral zwaar zijn, dat realiseert de organisatie zich maar al te goed. Er is concurrentie van andere ‘endurance’-evenementen in andere onherbergzame uithoeken van de wereld. Maar om het predikaat ‘zwaarste rally ter wereld’ blijvend aan het evenement te mogen verbinden, moet de beproeving elk jaar weer groter worden voor de honderden deelnemers die met hun trucks, auto’s en quads duizenden kilometer afleggen. Drama – daar is het allemaal om te doen, ook in de marketing van het evenement. En zo is de 39ste editie van start gegaan als „de zwaarste” sinds de transfer van de rally van Afrika naar Zuid-Amerika in 2009. De tocht over negenduizend kilometer door Paraguay, Bolivia en Argentinië, die op 2 januari in de Paraguayaanse hoofdstad Asunción begon, wordt zaterdag voltooid in Buenos Aires.

Beproeving is er genoeg. De organisatie schrapte woensdag de negende en langste etappe van Salta naar Chilecito in Argentinië (977 kilometer) vanwege de vertraging die de vierhonderd equipes dinsdag hadden opgelopen. Alle deelnemers konden woensdag direct naar Chilecito gaan. Daar begint donderdag de tiende rit naar San Juan.

Ernstige regenval in Bolivia had de zesde etappe uit het programma verdrongen. Ook de vijfde etappe door het Boliviaanse Andesgebergte moest door regenval worden ingekort.

Vorig jaar speelde het natuurverschijnsel El Niño voor regen en overstromingen, waardoor Chili en Peru uit het programma geschrapt moesten worden.

De Nederlandse delegatie – vooral afkomstig uit Brabant – heeft drie dagen voor het slot van de Dakar Rally vooralsnog weinig kans op een overwinning. Dinsdag raakte Gerard de Rooy de leiding kwijt in het algemeen klassement bij de trucks. De achtste etappe werd gewonnen door Martin van den Brink. De Rooy heeft een achterstand van dik twee minuten op de Russische leider in het klassement Dmitry Sotnikov. Motorcoureur Jurgen van den Goorbergh gaf na een val in de vierde etappe al op.

Bij de auto’s leidt de Fransman en twaalfvoudig Dakarwinnaar Stéphane Peterhansel, voor zijn teamgenoot bij Peugeot Sebastian Loeb.

Vooral het navigeren is dit jaar lastig. Wedstrijdleider Marc Coma, zelf vijfvoudig winnaar bij de motoren, heeft het gebruik van moderne navigatiehulpmiddelen (smartphones, satelliettelefoons en Google Maps) verboden. Elke deelnemer heeft een kompas en een routeboek waarin oriëntatiepunten staan. Om te controleren of iedereen zich aan de route houdt, gebruikt de organisatie klassieke stempelposten en gps-punten. En zo komt Dakar weer dichtbij de ervaringen van zijn bedenker, de Franse coureur Thierry Sabine, die was verdwaald in de Libische woestijn tijdens de Abidjan-Nice rally. Hij overleefde de barre tocht, maar zou het uiteindelijk toch van de woestijn verliezen. In 1989 kwam hij om bij een helikoptercrash in een zandstorm.

Het project van Sabine zou nog heel wat doden kosten. Sinds de eerste editie in 1979 kwamen er 70 mensen om, vooral toeschouwers en volgers. Tot dusver is deze rally van dodelijke incidenten verschoond gebleven.