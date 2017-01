Rechter bevestigt doodstraf Dylann Roof

Dylann Roof, de 22-jarige die in Charleston negen mensen doodschoot tijdens een dienst van een zwarte kerkgemeenschap, krijgt de doodstraf. Dat heeft de rechter bevestigd nadat de jury dinsdag die straf voorstelde, meldt persbureau AP.

Roof is de eerste die de federale doodstraf krijgt voor een haatmisdrijf, een misdaad gepleegd uit vooroordelen. Hij schoot de leden van de kerkgemeenschap in juni 2015 dood, en toonde daarna nooit berouw over zijn daad. Ook wilde hij geen gebruik maken van advocaten.

Het oordeel betekent vermoedelijk dat de zaak nog lang door zal gaan. Doodstrafvonnissen leiden in de VS meestal tot zeer lange rechtszaken met veel beroepen.

Sinds 1988 zijn er in de VS drie federale doodstraffen gevonnist. Dat houdt in dat ze niet worden opgelegd door de rechter in een staat, maar door een federale rechter. De zaak van Roof werd daar behandeld omdat zijn misdaden ook strafbaar zijn volgens federale wetten en niet alleen volgens staatswetten.