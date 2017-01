Rapper Boef veroordeeld voor belediging agenten

„Kijk die homo’s allemaal weer buiten staan.” De Tilburgse rapper Boef staat in de gang van de rechtbank in Breda. Buiten, voor de deur, staan cameraploegen. Van De Telegraaf, Pownews, ANP. Tegen een vriend zegt hij: „Jij pakt straks de auto. Stap ik in. Maar geen dingen doen. Gewoon rustig. Tranquilo.”

De 23-jarige Sofiane B., zoals rapper Boef echt heet, kreeg woensdag een werkstraf van 80 uur, waarvan 40 uur voorwaardelijk. Ook moet hij 150 euro schadevergoeding aan een agent betalen. Justitie had 100 uur werkstraf en twee weken voorwaardelijke gevangenisstraf geëist.

Volgens de politierechter heeft Boef, naast rapper ook populaire vlogger, zich in een video schuldig gemaakt aan het beledigen van agenten. Ook hield hij zich niet ‘een gedragsaanwijzing’ – hij meldde zich na een optreden niet op het politiebureau, hoewel dat door de politie opgedragen was.

Dat gebeurde in september, vlak nadat hij vier dagen had vastgezeten wegens opruiing. Boef had zijn volgers opgeroepen naar Tilburg-Noord te komen om te vechten met de onbekende Tilburgse rapper Para Soma, die hem in een video had uitgedaagd ‘om te matten’. Buurtbewoners zagen tientallen mensen met stokken door de straten Tilburg-Noord lopen.

Naar de opruiing loopt nog een onderzoek, liet een woordvoerder van het Openbaar Ministerie eerder weten. In de rechtszaal gaat het over de video die Boef één uur na zijn vrijlating op Instagram plaatste. Daar zei hij: „Deze flikkers laten me gewoon onschuldig zo lang vastzitten. Weet je waarom? Door die vlogs. Ze kunnen er niet tegen. En omdat ik tegen de recherche heb gezegd: ik neuk jouw dochter. Dat is ook zo. Ik neuk haar.”

Na die woorden moest hij zich de volgende dag weer op het bureau melden. De twee agenten die hem verhoorden, zeiden zeker te weten dat de opmerkingen tegen hen waren bedoeld. Een van de agenten zit in de zaal. Uit zijn verklaring blijkt dat Boef tijdens het verhoor zou hebben gezegd dat hij een vlog over de agenten zou maken. De video voelde daardoor persoonlijk.

Eerder was in een video te zien hoe hij met 300 kilometer per uur over de A58 bij Tilburg reed. Ook filmde hij hoe een vriend van hem ontsnapte uit een politie-auto en de tevergeefse zoektocht van agenten die volgde. Die video werd bijna anderhalf miljoen keer bekeken. Maar volgens Boef waren zijn woorden in het filmpje dat hij na zijn vrijlating maakte „algemeen bedoeld”. Bovendien: „In mijn ogen was het kunst. Een imagoboost. Alles wat ik doe is kunst. Die vlogs zijn ook kunst. Dat is toch artistieke vrijheid?”

Zijn zwarte bomberjack houdt hij de hele zitting aan. Zijn bontkraag hoog opgetrokken.

„Uw artiestennaam is Boef”, zegt de officier van justitie. „Is het niet zo het dat het u ook goed uitkomt publiciteit te krijgen?” Boef zegt dat hij de situaties niet opzoekt. Als de officier zegt dat hij de politie constant dwarszit, zegt hij dat juist hij contant wordt dwarsgezeten. „Ik word constant aangehouden.”

Die vrijdagmiddag in september, na de tweede arrestatie, kreeg Boef ‘gedragsaanwijzingen’ opgelegd, die onder andere te maken hadden met zijn sociale-mediagedrag en houding tegenover agenten. In de aanwijzingen stond dat hij zich een uur voor een optreden in Tilburg en een uur erna moest melden bij het politiebureau. Na het optreden liet hij het afweten. Voor de derde keer werd hij opgepakt, dit keer voor een Tilburgse nachtclub.

Volgens zijn advocaat, die vrijspraak eiste, is Boef een bekende Nederlander, ‘met miljoenen fans’, en zijn de politievideo’s zijn manier op etnisch profileren aan de kaart te stellen. ‘Agenten moeten ook eens kritisch in de spiegel kijken’.

Boef onderbreekt bijna iedereen die in de rechtszaak aan het woord komt. De rechter (‘mag ik nog een glaasje water’), de officier van justitie (‘de feiten zijn belangrijk’) en nu zijn advocaat. Zeg dat van Twitter, mompelt hij vanonder zijn capuchon.

In zijn laatste woord begint Boef zelf over Twitter. Van de politie moest hij verplicht Twitteren over hoe zijn fans zich moesten gedragen, zegt hij. Concreter wil hij niet worden, ook niet als we hem er in de gang van de rechtszaal naar vragen. Hij geeft alleen nog interviews voor geld. Daarna kijken hij en ze advocaat weg. Ze zwijgen.

Boef was niet bij de uitspraak. Na de zitting stapte hij bij zijn advocaat in de auto. Hij moest ‘naar de opnamestudio in Friesland’.