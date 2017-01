Rabobank boekt 700 miljoen euro af op belang in Achmea

De Rabobank heeft woensdag aangekondigd 700 miljoen euro af te gaan boeken op zijn belang in verzekeraar Achmea. De bank doet de forse afboeking, zo schrijft het zelf in een persbericht, “vanwege ontwikkelingen in de verzekeringssector”.

De aankondiging is opvallend: de verzekeringsbranche staat al sinds een aantal jaar onder druk, waarom de Rabobank juist nu besluit de afboeking door te voeren, is onduidelijk. Op zijn site schrijft de bank dat de maatregel “beperkte impact” heeft op de eigen kapitaalpositie en dat deze wordt “meer dan gecompenseerd door de sterke operationele prestaties” en de “lagere kosten”.

Achmea grootste Nederlandse deelneming

Volgens het Financieele Dagblad heeft de Rabobank 29 procent van Achmea in handen, en is de verzekeraar daarmee de grootste Nederlandse deelneming van de bank. Achmea kondigde in december aan tot en met 2020 nog eens tweeduizend banen te schrappen. Dit komt bovenop een al in 2013 aangekondigde ontslaggolf waarbij nog eens vierduizend arbeidsplekken verdwijnen.

Samen met de afboeking op Achmea maakte de Rabobank bekend ook miljard aan nieuwe certificaten uit te gaan geven om extra kapitaal aan te trekken en het eigen vermogen te verbeteren. De bank zegt daarmee te willen anticiperen op een verwachte verscherping van de kapitaaleisen. De certificaten worden verkocht aan zowel institutionele als particuliere beleggers. Volgens ANP heeft de Rabobank op dit moment 5,9 miljard euro aan certificaten uitstaan bij beleggers.