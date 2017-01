‘Niets over dood 15-jarige gaat in doofpot’

De trouwzaal van het Heerlense gemeentehuis is normaal gesproken de plek voor heuglijke sessies. Niet vanavond. Drie mannen met strakke gezichten zitten woensdagavond achter een tafel klaar om de media te woord te staan. „Heerlen is in rouw”, opent burgemeester Ralf Krewinkel (PvdA) de persconferentie. Om te vervolgen met: „De zelfmoord van Tharukshan slaat bij velen diepe wonden.”

Stukje bij beetje volgen de contouren van een verhaal dat volgens Krewinkel „alleen maar verliezers kent”. In de nacht van zaterdag op zondag maakte Tharukshan Selvam (15) een einde aan zijn leven. In zijn afscheidsbriefje schreef de leerling van het Grotius College in Heerlen dat hij droomde van vloggen op YouTube, zingen en een mooi leven, maar dat hij niet verder kon. Volgens zijn familie zag hij er te zeer tegenop weer naar school te gaan na de kerstvakantie. Hij werd daar en ook op het internet gepest. De familie verwijt dat de instanties te weinig hebben gedaan om de angstgevoelens bij de jongen weg te nemen.

Volgens de nabestaanden van Tharukshan maakten medeleerlingen een tijdlang misbruik van zijn goedheid door hem voor hen te laten betalen in fastfoodrestaurants en winkels. Deze ‘leningen’ werden nooit terugbetaald. Toen de familie de uitgaven ontdekte, nam die Tharukshans bankpas in. Daarna begonnen pesterijen op school en internet. De jongen zou zijn gediscrimineerd en met eten bekogeld.

De eerste contacten tussen Tharukshan en zijn familie enerzijds en school en hulpverleners anderzijds dateren van 5 december. Aanleiding was een zelfmoordpoging van de jongen. Mogelijk was het niet de eerste. „Ons bereiken nu signalen dat het niet de eerste was”, zegt Frank Schings, voorzitter van de centrale directie van LVO Parkstad, het schoolbestuur waar het Grotius College onder valt. „Vanaf de 5de tot en met 22 december was er dagelijks contact. Ook met Tharukshans klas werd in zijn bijzijn gesproken over het pesten.”

Op de 5de december is ook een expertiseteam van de gemeente Heerlen ingeschakeld. Wethouder Jordy Clemens (SP, Onderwijs en Jeugdbeleid): „Dat team heeft een inschatting gemaakt van de risico’s en daarnaar gehandeld: de zorg ingeschakeld die op dat moment nodig was.”

Volgens Schings was het niet altijd makkelijk om gesprekken met Tharukshan te voeren. „Hij hield de hulp af. Mogelijk had die houding iets te maken met de Sri-Lankaanse wortels van de leerling en zijn familie.”

Gedurende de weken van de gesprekken laaiden er voortdurend ‘brandjes’ op, binnen en buiten school. „Ook leerlingen van elders waren bij het pesten van Tharukshan betrokken.” Het was nooit reden om de politie in te schakelen. Die werd wel te hulp geroepen om het cyberpesten te onderzoeken. Schings: „Anonieme accounts verdwenen en kwamen daarna snel weer terug.”

Alles moet boven tafel

De contacten met school stopten na de rapportuitreiking voor de vakantie. Andere instanties hadden op 28 december voor het laatst contact met de jonge Heerlenaar.

LVO Parkstad overlegt met de Stichting School en Onderwijs en de onderwijsinspectie over een extern onderzoek naar de gang van zaken. Schings zegt alles boven tafel te willen krijgen en bezweert dat niets de doofpot in zal gaan. Volgens hem speelden er mogelijk meer problemen dan alleen pesten. Er doen ook de wildste verhalen de ronde. „We hebben wel honderden berichten ontvangen over wat de oorzaak zou kunnen zijn. Dat moet allemaal worden nagetrokken.” De gemeente Heerlen overlegt met Jeugdzorg over een onderzoek naar hun kant van de kwestie.

De dood van Tharukshan leidt behalve tot medeleven ook tot woede. Op Facebook stond even een haatpagina waarop jongens die de leerling zouden hebben aangezet tot de zelfmoord met naam en toenaam werden genoemd. Later werd die weer weggehaald. Bij de vermeende dader en het Grotius College zijn bedreigingen gekomen. Schings: „Buiten proportie, tot het ergste toe.” Hij gaat vrijdag aangifte doen. Krewinkel noemt de bedreigingen „onacceptabel”.

Inmiddels zijn beveiligingsmaatregelen genomen. Over de precieze aard daarvan wordt op de persconferentie geen mededelingen gedaan. De school wordt in elk geval bewaakt.

Op het Grotius College wordt vrijdag een herdenking voor Tharukshan gehouden. Zondagavond is er om zeven uur een stille tocht voor de jongen in Heerlen.

Praten over zelfmoord kan bij hulp- en preventielijn ‘Zelfmoord? Praat erover’.Telefoonnummer 0900-0113 of www.113online.nl