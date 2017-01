De Nederlandse ‘Pep’ Lijnders inspireert in Liverpool

Pepijn Lijnders (33) kan zich het moment nog goed herinneren. Het is zomer 2015 als hij een telefoontje krijgt van de eigenaren van Liverpool. Of hij ervoor voelt assistent-trainer te worden bij het eerste elftal. Lijnders is dan nog maar één jaar in dienst van de club, als jeugdtrainer. Maar met zijn filosofie en werkwijze heeft hij dan al dusdanig veel indruk gemaakt dat hij de stap kan maken.

De basis voor een carrière als trainer wordt gelegd als Lijnders zeventien is; een zware kruisbandblessure maakt een einde aan zijn aspiraties om profvoetballer te worden. Enige tijd later krijgt hij de kans bij zijn amateurclub SVEB in het Limburgse Broekhuizenvorst het tweede elftal te gaan trainen. „Daarbij vroegen ze ook of ik hoofdcoördinator van de jeugd wilde worden. Ik zat toen nog op het CIOS, maar dat was ideaal. Want alles wat ik leerde op het CIOS, paste ik toe op die club.”

Zijn ontwikkeling als trainer belandt in een stroomversnelling, vooral als hij in zijn derde studiejaar stage gaat lopen bij PSV. Vanuit Eindhoven neemt Lijnders zijn ervaring weer mee naar SVEB, waar een van zijn eerste acties het binnenhalen van een betaalde trainer voor de D-pupillen is. „Iedereen had z’n betaalde trainer bij de A1, maar ik was van mening dat als je een nieuwe generatie spelers wil opleiden, de beste trainer op de D’tjes moet staan; daar kun je talent het meest beïnvloeden.”

Ondertussen bestudeert de Noord-Limburgse coach boeken en video’s van voetbalopleider Wiel Coerver. Hij schrijft alles op en analyseert de oefenstof, die hij zichzelf eigen maakt in zijn vrije tijd. Al snel onderstreept hij in zijn visie dat 3-4-3 het ideale systeem is om talent optimaal te ontwikkelen. „Het stimuleert zoveel natuurlijke processen voor de speler om meer initiatief te nemen. Je creëert veel een-tegen-eensituaties, wat ervoor zorgt dat spelers continu geprikkeld worden om moeilijke situaties op te lossen.”

Na twee jaar krijgt Lijnders een vast contract bij PSV en in de jaren hierna heeft hij verschillende F, D en C-elftallen onder zijn hoede. Daarnaast is hij ook als techniektrainer verantwoordelijk voor de onder- en bovenbouw. In 2007 wordt hij op 24-jarige leeftijd binnengehaald bij FC Porto, waar hij soortgelijke rollen in de jeugdopleiding gaat vervullen en op den duur voor de teams tot aan de onder-13 coördinator wordt, waarbij hij moet zorgen voor een nieuwe generatie trainers.

Naar de Premier League

In 2012 lijkt zich een volgende stap aan te dienen, als Lijnders in contact komt met René Meulensteen (inmiddels coach van Maccabi Haifa) en wordt uitgenodigd voor een gesprek bij Manchester United. Lijnders ontmoet daarbij ook Alex Ferguson, en krijgt na afloop te horen dat ze hem graag naar Old Trafford willen halen. Lijnders, die op dat moment nog een contract bij Porto heeft, ziet zijn transfer afketsen omdat Ferguson in 2013 stopt bij United.

Na United toont ook Ajax interesse voor Lijnders. De club ziet in hem een ideale versterking voor de jeugdopleiding. Maar Liverpool is Ajax voor en doet hem een aanbieding. Lijnders gaat daar op in, ook al gaat hij in Engeland de helft verdienen van wat hij in Portugal krijgt.

„Ik heb puur een keuze gemaakt voor mijn ontwikkeling. Bij Porto deed ik van alles. Nu hoefde ik me alleen maar te focussen op dertig spelers en kon ik mijn visie op één specifieke groep projecteren.” Lijnders wordt verantwoordelijk voor de jeugdploegen tot 15 en tot 16 jaar, respectievelijk de B1 en B2. Hij beleeft een goed eerste jaar bij Liverpool, waarbij hij ook af en toe door manager Brendan Rodgers wordt uitgenodigd op trainingscomplex Melwood om over de tactische invullingen van het eerste elftal te praten.

Een trainer voor de toekomst

In het daaropvolgende seizoen krijgt Lijnders de kans deel uit te maken van de technische staf van Rodgers. Met de eigenaren van de club spreekt Lijnders daarbij af om een talentengroep te ontwikkelen, zoals hij dat bij Porto deed. In de categorie 14 tot en met 21 jaar worden uit elke lichting de beste spelers samengevoegd, en die worden één keer per week door Lijnders op Melwood getraind. „Ik heb het gecreëerd bij Porto en die spelers zijn allemaal doorgebroken, bij Porto of elders in het betaalde voetbal. Ik weet dat we ze beter maken door hier te komen.” Eerder dit seizoen maakten Trent Alexander-Arnold, Ovie Ejaria en Ben Woodburn hun debuut bij Liverpool, nadat ze in de talentengroep hadden gespeeld.

Dat gebeurde onder toeziend oog van Jürgen Klopp, de manager die Rodgers ruim een jaar geleden verving. De Duitse trainer gaf al snel aan ‘Pep’ te willen behouden. Net als bij die andere Pep, werkzaam bij Manchester City, worden de tactische inzichten van de Nederlander geprezen; Klopp noemde hem een trainer voor de toekomst. Op zijn beurt is Lijnders ook erg positief over Klopp. „Hij zorgt voor de juiste balans tussen de hoeveelheid coaching, informatie en vrijheid die hij spelers geeft. Daarbij maakt hij zaken heel duidelijk trainbaar. Maar misschien wel het allerbelangrijkste is de manier hoe hij met spelers en staf omgaat en het gevoel dat hij ze geeft. We zijn met de club met een superproject bezig.”

In dat proces wordt gelet op elk detail. Zo traint het eerste elftal bijvoorbeeld op verschillende uren doordeweeks, om het bioritme van de ploeg te laten wennen aan de verschillende aanvangstijden van de wedstrijden. Daarbij wordt er veel getraind op het vastzetten van de tegenstander op eigen helft, iets dat een van de basisprincipes van de ploeg is geworden. „Je hebt dan automatisch al de spelers in de juiste posities, dus je hoeft niet zozeer van posities te verwisselen. We willen zo dominant mogelijk spelen in elk moment van de wedstrijd.”

Dat zorgt er in elk geval voor dat Liverpool meedraait in de top van de Premier League. De club bezet de tweede plaats in de Premier League, vijf punten achter op koploper Chelsea. Zondag treft Liverpool Manchester United, op Old Trafford.

Als Lijnders bij Liverpool vertrekt, is het om elders als hoofdcoach aan de slag te gaan. Wellicht in Nederland.