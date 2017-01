Het ABN Amro-team van na de nationalisatie loopt nu snel leeg

De wisselingen aan de top van ABN Amro volgen elkaar nu snel op. Woensdagochtend maakte de bank bekend dat ook bestuurslid Joop Wijn vertrekt. Wijn gaat na 1 mei aan de slag als bestuurslid bij het in 2006 opgerichte Nederlandse betaalbedrijf Adyen. Daar wordt hij verantwoordelijk voor het uitstippelen van de strategie en het risicomanagement.

Eerder maakten topman Gerrit Zalm en bestuurslid Caroline Princen hun vertrek al bekend. Zij verlieten de bank per 1 januari dit jaar. Het bestuursteam dat in 2009/2010 aantrad om te werken aan de wederopbouw van ABN Amro (de staat moest de bank een jaar eerder nationaliseren, na een mislukte overname door buitenlandse banken) loopt daarmee langzaam leeg. Er zijn nu nog maar drie bestuurders van dat team over: Wietze Reehoorn, Chris Vogelzang en Johan van Hall. Mogelijk zullen ook zij over enige tijd vertrekken. Hun tweede termijnen lopen in 2018 af.

Wijn (47) was binnen ABN Amro verantwoordelijk voor de zakelijke divisie. Zalm had hem gevraagd om de raad van bestuur te komen versterken. Zalm was Wijns oude baas. Voor Wijn bij ABN Amro begon, was hij jarenlang actief geweest in de politiek, namens het CDA. Hij was staatssecretaris in twee achtereenvolgende kabinetten. In het tweede kabinet-Balkenende was Wijn staatssecretaris van Financiën. Zalm was op dat moment minister van Financiën.

Lees ook: het interview met vertrekkend topman Gerrit Zalm: : het interview met vertrekkend topman Gerrit Zalm: ‘Ik heb een gesublimeerd minderwaardigheidscomplex’

Wijn gold binnen ABN Amro lange tijd als een van de twee belangrijkste interne kandidaten voor de opvolging van Zalm. De andere was Chris Vogelzang, die al ruim 16 jaar bij ABN Amro werkt. Vogelzang werd uiteindelijk de gedoodverfde interne kandidaat, maar ook hij kreeg de baan niet. In het chaotische opvolgingsproces vorig jaar viel de keus na maanden zoeken op Kees van Dijkhuizen. De raad van commissarissen en de staat, nog altijd in het bezit van 70 procent van de aandelen van ABN Amro, waren het lange tijd oneens. Het proces werd gekenmerkt door gekibbel in de top van de bank en een bemoeizuchtige minister van Financiën.

Klaar voor de volgende fase

De wisseling van de wacht komt op een logisch moment. Het gaat financieel redelijk goed met ABN Amro en de bank is sinds eind 2015 weer beursgenoteerd. Vorig jaar werkte ABN Amro aan plannen voor de ‘volgende fase’. Er is een nieuwe strategie uitgewerkt en als onderdeel daarvan wil de bank internationaal weer wat groeien. Een ‘verse’ raad van bestuur moet die plannen uitvoeren.

ABN Amro wilde ook niet dat alle bestuurders van het team van Zalm tegelijk zouden vertrekken. Hun termijnen liepen allemaal in 2018 af, omdat alle bestuurders op nagenoeg hetzelfde moment waren begonnen.

Hoe het nieuwe team eruit gaat zien, is overigens nog onduidelijk. Er wordt nog gezocht naar een opvolger voor Van Dijkhuizen, die sinds 2013 in het bestuur zat als financieel directeur. Ook voor Wijn is niet meteen een opvolger bekendgemaakt.

Princen wordt niet opgevolgd. Haar baan is opgeheven door de raad van commissarissen. Op alle niveaus binnen de bank komen functies te vervallen als gevolg van een reorganisatie. Princens taken zijn verdeeld onder de andere bestuurders.

Lees ook: het interview met vertrekkend topvrouw Caroline Princen: : het interview met vertrekkend topvrouw Caroline Princen: ‘We worstelen nog met vertrouwen’

Wijn lijkt het niet erg te vinden dat hij ook bij Adyen niet de hoogste baan krijgt. In een persbericht van ABN Amro zegt hij „klaar” te zijn voor „een nieuwe uitdaging”. Bij ABN Amro zit zijn klus er op, zegt hij. Na acht „geweldige jaren” staat de zakelijke divisie er volgens hem „prima voor” en heeft die „een goede uitgangspositie voor verdere groei”.